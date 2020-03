Désignée aux Ambassadeurs, l'aventurière part avec une dent contre son camarade des Rouges.

C'est dans une colère noire que Delphine a quitté Koh-Lanta: l'île des héros, ce vendredi soir. Ahmad a désigné l'aventurière, membre de son équipe, aux Ambassadeurs. Une décision qui reste au travers de la gorge de Delphine. "Je ne comprends pas ce choix. On a toujours prôné être une équipe basée sur la loyauté et la fidélité. De mon côté, j'ai respecté tout ça. J'étais en désaccord avec la façon de faire d'Ahmad. Je lui ai dit et ça ne lui a pas plu", explique la chargée de communication qui parle d'Ahmad comme d'un "fin stratège de qui il faut vraiment se méfier. Il mène très bien sa barque mais à un moment, il va rencontrer d'autres fortes têtes..."

Cette aventure à Koh-Lanta, Delphine en rêvait depuis longtemps. La preuve, elle avait déjà posé sa candidature il y a trois ans mais sans succès. Lorsqu'elle a appris qu'elle avait été sélectionnée pour participer à cette saison, elle s'était préparée physiquement et mentalement. "Je suis déjà assez sportive. Je n'ai pas changé mes habitudes. J'ai continué à faire de la course à pied. Psychologiquement, j'ai essayé de me détacher petit à petit de ce que mes enfants font pour ne pas ressentir de manque. Je n'attendais plus leur message pour savoir s'ils étaient arrivés au collège, par exemple. Je me disais "Pas de nouvelles, bonnes nouvelles". Mais, ça ne m'a pas empêché de ressentir un manque énorme lors de l'aventure. Les entendre m'appeler "maman" me manquait", explique Delphine qui avait été transparente avec ses enfants dès le tout début. "Ils étaient au courant dès le départ. Avant d'envoyer le courrier, je leur ai demandé leur accord. Quand j'ai eu le premier coup de fil de la production, on a pesé le pour et le contre ensemble. Pour eux, c'est une fierté de me voir dans Koh-Lanta. Je la lis dans leurs yeux tous les vendredis."

Si elle pouvait revenir en arrière dans l'aventure, Delphine s'y prendrait autrement. "J'aurais réfléchi à deux fois avant d'éliminer Teheiura. Lorsque j'ai mis son nom, j'ai dit que j'avais fait une grosse erreur. On a enlevé une pièce maîtresse de notre équipe. On s'est tiré une balle dans le pied. Quand je l'ai vu revenir dans l'aventure, je me suis dit que c'était le karma. C'est dommage pour Sara qui a été blessée. Mais, le retour de Teheiura était légitime. Il a tout pour gagner Koh-Lanta."