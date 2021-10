Si de nombreux fans de l'émission avaient déjà des doutes, cette fois, c'est officiel! Pour Thomas et Maryam, l'aventure Koh-Lanta n'a pas uniquement été synonyme de dépassement de soi. Les deux aventuriers, qui avaient participé à la saison des Armes Secrètes, diffusée au début de l'année sur TF1, ont enfin mis un terme aux rumeurs qui circulaient depuis plusieurs mois. Ce samedi, un an après leur rencontre sur le tournage de l'émission, les deux candidats ont officialisé leur relation.

"Voilà 1 an que l’on a débuté l’aventure, 1 an que nos regards se sont croisés sur cette pirogue…ça a été le coup de foudre, nous avons vécu cette aventure ensemble sans jamais rien lâcher. Aujourd’hui nous sommes toujours un binôme dans la vie plus soudé que jamais", écrit Thomas dans un texte accompagnant deux photos du couple.





", continue-t-il. "", conclut le jeune homme.

Les deux candidats avaient toujours nié être en couple, malgré les révélations de Closer évoquant un rapprochement lors du tournage de l'émission. Une chose est sûre, Koh-Lanta restera une aventure inoubliable pour les deux tourtereaux.