Avec plus de 5 millions de téléspectateurs par épisode, Koh-Lanta fait partie des émissions qui ont le plus de succès sur le petit écran français. Un sondage mené à l'occasion des 30 ans de Télécâble Sat Hebdo confirme la tendance. Celui-ci recense les émissions télé préférées des Français sur les 30 dernières années. L'émission d'aventure présentée par Denis Brogniart se classe en tête avec 15,5 % des votes, suivie de près par Les Nuls (12,8 %) et Taratata.

"Tellement fier que vous ayez élu Koh-Lanta comme votre émission préférée des 30 dernières années. Merci pour votre fidélité. Et ce n’est pas fini", écrit Denis Borgniart sur Twitter alors qu'il est actuellement en Polynésie française pour tourner la prochaine saison de Koh-Lanta.