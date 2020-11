Pendant que la France et la Belgique se reconfinent, Denis Brogniart se trouve en Polynésie française pour tourner la prochaine saison de Koh-Lanta. S'il n'a évidemment rien dévoilé concernant les prochaines nouveautés de cette future saison, le présentateur de l'émission à succès de TF1 a dévoilé un cliché qui montre que la production ne prend pas les mesures sanitaires à la légère, dans le contexte du Covid-19.

Il a ainsi partagé une photo d'un grand bateau sur Instagram, qui n'est autre que l'endroit où toute l'équipe de production séjourne. "Voici le bateau sur lequel toute l’équipe de tournage de Koh-Lanta est logée en Polynésie Française, afin de respecter un isolement strict pour des raisons sanitaires évidentes", écrit-il.

Dans une vidéo également publiée sur son compte Instagram où il s'entretient avec l'ex-candidat Mohamed, l'animateur a également expliqué que toutes les précautions étaient prises pour empêcher le virus de s'inviter sur le lieu de tournage. "On est dans un espèce de havre de paix. Mais on a toujours nos masques avec nous", dit-il d'abord. "Ici, nous tournons dans des conditions sanitaires drastiques. On est dans un espèce de bulle avec l'ensemble de l'équipe. On vit sur un bateau. On n'a aucun contact avec la population locale, malheureusement. On a été mis dans le même contexte sanitaire qu'en France, avec des contrôles avant de venir, sur place, ..."

Cette nouvelle saison ne sera pas sur nos écrans avant 2021. En attendant, Koh-Lanta: les 4 Terres est toujours diffusé tous les vendredis soirs.