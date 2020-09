Le deuxième épisode de Koh-Lanta démarre avec un jeu de confort. Les deux équipes qui se classeront en première et deuxième place gagneront un plat typique d'une région de leur choix. Celle qui se classera dernière sera envoyée sur l'îlot de l'exil. Le principe du jeu est simple mais rude. Les aventuriers doivent plonger dans l'eau afin de ramener une à une de grosse pierre de la couleur de leur équipe. Les Sudistes gagnent l'épreuve et choisissent de manger le repas de l'Ouest, une escalope normande avec des tagliatelles et un gâteau basque. L'Ouest finit deuxième et choisit de manger le repas de l'Est, à savoir un gratin, des saucisses et une tarte à la praline. L'équipe du Nord rentre bredouille, celle de l'Est, qui a perdu pour la deuxième fois l'épreuve de confort, se retrouve à nouveau sur l'îlot de l'exil. Une catastrophe pour Alexandra et ses camarades qui ont le moral à zéro. Compatissants, les Bleus ont donné une part de leur gâteau à l'équipe de l'Ouest. Un geste qui a touché les aventuriers de cette dernière.

Place à l'épreuve éliminatoire. Un parcours de six obstacles lors duquel les équipes devront remplir plusieurs couloirs avec cinq boules de la même couleur. Un casse-tête dont l'équipe de l'Est, la rage au ventre, n'a fait qu'une bouchée. De son côté, l'équipe du Sud n'en mène pas large. Elle finit en dernière position, ce qui l'envoie directement au Conseil pour une première élimination.

Revenus dans leurs quartiers, les aventuriers discutent de leur situation. Mathieu préfère jouer la carte de la transparence et avoue à Carole qu'il compte voter contre elle au Conseil. " Je veux amener l'équipe le plus loin possible", déclare-t-il. La doyenne de l'équipe tombe de haut. " Je ne m'attendais pas à ça. J'ai donné le maximum aujourd'hui. Je n'ai pas compris. J'ai eu de la peine." Après une grosse engueulade avec Alix, Carole se fait bien éliminer de Koh-Lanta avec cinq votes contre elle. " On a besoin d'une équipe plus jeune, sportivement plus dynamique", explique Alix.

Un abandon médical et un retour

Blessé au mollet, François, membre de l'équipe de l'Ouest, est amené chez le médecin. Le verdict de ce dernier n'est pas positif. Il s'agit d'une déchirure musculaire. L'aventurier va devoir rester plusieurs semaines sans forcer sur son pied. Son aventure à Koh-Lanta s'arrête donc après cinq jours. Sur le camp des oranges, l'ambiance à l'émotion. Brice a du mal à s'en remettre. Denis arrive alors avec Marie-France, dernière éliminée. La bouchère originaire du Nord remplace François, revêt le bandana orange et crée, de la sorte, la première équipe métissée.