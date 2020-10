C'est ensuite l'heure de l'épreuve de confort. Celle-ci promet un appel aux proches à l'équipe victorieuse, une récompense qui vaut tout l'or du monde pour beaucoup d'aventuriers. Mais pas pour Hadja visiblement... L'handballeuse s'est défilée lors de l'épreuve où le défi consistait à tenir à bout de bras, et pendant le plus de temps possible, des sacs sans les laisser tomber. Les Jaunes remportent donc la victoire. Hadja ne cache pas son désinterêt pour la récompense. " Le coup de fil à ma famille m’aurait fait énormément souffrir psychologiquement", dit-elle.

Retour de bâton lors du Conseil

Les aventuriers plongent ensuite dans la boue pour l'épreuve d'immunité en quatre étapes. L'équipe des Rouges prend de l'avance dès le début et gagne. Les jaunes sont dépités d'aller au Conseil. Sur leur campement, l'ambiance a d'ailleurs changé et devient mausade. Réunis autour de Denis pour le Conseil, les aventuriers de l'équipe Jaune votent. Avec 6 votes contre 4 pour Jody, c'est Aubin qui est contraint de partir. Un retour de bâton pour l'homme du Sud qui a éliminé Matthieu, il y a deux semaines. " Aubin est un petit stratège. Je ne voulais pas connaître le même sort que Matthieu", confie Laurent en dévoilant son vote. De son côté, Lola explique qu'Aubin était l'aventurier " le plus faible pour les épreuves à venir." Bon joueur, le candidat éliminé souhaite au meilleur de gagner et quitte le Conseil en étant fier du chemin parcouru. " Je suis content de mon Koh-Lanta. En quelques semaines, j'ai dormi sur trois îles, connu deux tribus, trouvé un collier d'immunité et réalisé un coup de maître en éliminant l'un des candidats phares de la saison. Que demander de mieux?"



L'épisode 6 danscommence au camp des Rouges. Bertrand-Kamal est content de voir qu'Adrien est parti. Il a la pêche comme le reste de l'équipe. Chez les Jaunes, c'est l'inverse, le moral n'est pas au beau fixe. Tout le monde a faim et est épuisé.