Ce ne sont pas moins de quatre aventuriers qui ont quitté les Fidji, ce vendredi soir dans Koh-Lanta. Une grande première dans l’histoire de l’émission. Blessé, Samuel est contraint d’abandonner l’aventure sous ordres du médecin. Trois autres aventuriers ont été éliminés au Conseil.

Dans l’équipe du Sud, c’est Mathieu qui est victime du même sort réservé à Diane la semaine dernière. Après avoir rassemblé la majorité des votes contre lui, Aubin sort son collier d’immunité et élimine Mathieu, celui contre qui il avait voté. “C’était une erreur de ma part de ne pas avoir pensé à un collier d’immunité et de ne pas avoir mis un vote de sécurité", regrette le candidat éliminé qui en veut à son ancien camarade. “Je ne pensais pas qu’Aubin allait me trahir à ce point. Lui qui parlait de l’équipe comme d’une famille... J’ai découvert sa face cachée. Quand je repense à mon aventure, ce n’est pas le manque de nourriture ou le froid que je retiens mais le mal que ça fait de se sentir trahi. Je ne digère pas ça.”

Vous étiez, en quelque sorte, le leader de l’équipe du Sud...

“Oui même si c’est un mot qu’on n’aime pas trop dans l’équipe parce que personne ne veut l’être. Mais, on l’est par la force des choses, parce que notre personnalité est ainsi. J’étais celui qui prenait peut-être le plus d’initiatives. Après mon départ, je pense que les bleus suivront Alix parce qu’elle a la même personnalité que moi.”

Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que les aventuriers étaient répartis par région?

"Ca m'a touché en plein coeur. Il faut savoir que je vis à l'étranger depuis quelques années. Et, quand on voyage beaucoup, c'est sur d'avoir une stabilité. Je viens du Vaucluse, dans un petit village où il y a beaucoup de fêtes et de traditions. J'étais fier d'être le représentant de cette région. Ca a donné une nouvelle envergure à l'aventure."

Votre préparation à Koh-Lanta vous a-t-elle servie une fois dans l’aventure?

“Le sport a toujours fait partie de ma vie. Ca m’a permis d’être prêt physiquement. Pour la survie, je savais que ça allait être plus compliqué pour moi alors je me suis beaucoup renseigné, sur les fleurs comestibles, par exemple. J’ai essayé de faire le feu à plusieurs reprises chez moi. J’étais tellement heureux d’apporter ça à mon équipe. Mais, j’étais aussi déçu que d’autres viennent un peu les mains dans les poches.”

Lorsque vous vous regardez à la télévision, vous retrouvez-vous?

“Pas tant que ça. Je me retrouve sur la vie de groupe. Dès le départ, je savais que j’allais me donner à 100 % alors que j’aurais pu économiser mon énergie. Après, je me trouve assez fermé sur les images. Ca ne me représente pas bien parce qu’en fait, j’étais très souriant lors de l’aventure.”

Si le destin fait que vous retourniez dans Koh-Lanta, quelle équipe aimeriez-vous intégrer?

"Celle du Sud même si j'ai été trahi par Aubin. En dehors de ça, je dirais l'équipe de l'Est. Elle a vécu des moments difficiles au début mais elle a du renaître de ses cendres. Elle s'est ressaisie. J'aime assez bien ce côté phoenix."