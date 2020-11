Candidate emblématique de la dernière saison de Koh-Lanta "L'île des héros", celle diffusée pendant le premier confinement, Inès Loucif fait toujours autant parler d'elle. Très active sur les réseaux sociaux, elle a notamment participé à une autre télé-réalité depuis, avec "La Villa des coeurs birsés" sur TFX. Cest dans une "story" sur Instagram qu'elle a cette fois révélé qu'elle avait vécu une expérience traumatisante aux îles Fidji.

"Vous n'êtes pas prêts", annonce-t-elle à ses abonnés d'entrée, dans une séance de questions/réponses. "On allait parler entre Jaunes, un peu plus loin du camp. Donc, on marche dans le sable en longeant la plage et là… Il s'avère que quelqu'un s'était lâché la nuit, avait recouvert sa surprise de sable, et qui y a foutu le pied dedans ? Telle une victime, les larmes aux yeux et écœurée, je suis allée me rincer en pleurant. 100% Koh-Lanta", a-t-elle expliqué, toujours amère.

Voilà qui répond en tout cas à la question de certains téléspectateurs, qui se demandaient où les aventuriers font leurs besoins...