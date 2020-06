Cette saison de Koh-Lanta, diffusée en plein confinement, restera comme l'une des plus marquantes de l'histoire. Tant par le contexte du coronavirus, les candidats ou les rebondissements qui n'auront pas manqué. A quelques heures de la finale et de la mythique épreuve des poteaux, on revient sur les moments forts de la saison.

1. La noyade d'Ahmad

Participer à Koh-Lanta sans savoir nager ? Ahmad l'a fait ! Et c'est peu de dire que l'expérience a tourné au fiasco dès les premiers jours de l'aventure. Sa noyade au cours de la première épreuve d'immunité a carrément contraint son équipe des rouges à l'abandon. Du jamais vu dans l'histoire de l'émission. Malgré cette contre-performance mémorable, Ahmad a tout de même réussi à rester dans l'aventure puisque c'est Joseph qui a été éliminé.

2. Joseph éteint le feu

Joseph justement, parlons-en. Il n'a "tenu" qu'un épisode mais son attitude a marqué les esprits. A tel point qu'on regrette presque qu'il ne soit pas resté plus longtemps. Entre son acharnement à faire du feu - qu'il a finalement réussi à faire en se mettant tous ses équipiers à dos - et surtout, son "pétage de plomb" en allant éteindre ce même feu, on se souviendra encore longtemps de lui. On ne serait d'ailleurs pas surpris qu'une place au chaud lui soit réservée dans un futur "Koh-Lanta All Stars".

3. Moussa retourne le cerveau d'Ahmad aux ambassadeurs

Sans conteste l'un des moments forts de cette saison. Sûr de lui, Ahmad est arrivé aux ambassadeurs en pensant qu'il allait pouvoir sacrifier un jaune avant la réunification. Accompagné de Claude, sensé l'épauler mais qui avait surtout envie de s'allier à l'autre équipe, il s'est finalement retrouvé bien seul face à Alexandra et Moussa. Ce dernier a usé de tout son charisme pour démonter point par point les arguments de son adversaire. Charmeur, l'ex-champion de kung-fu avait tellement l'ascendant psychologique qu'Ahmad a cédé, en choisissant d'éliminer Delphine.

4. La prestation de Sam au tir à l'arc

Impressionnant lors des épreuves ou sur le camp, Sam a été encore plus brillant lors de la fameuse épreuve du tir à l'arc. Avec 7 salves gagnantes, dont trois dans le mille, il a scotché tous les aventuriers, même les plus aguerris. "C'est la relève!", dira d'ailleurs à son sujet un Claude stupéfait. Une prestation qui ne lui aura toutefois pas permis de l'emporter, puisque Claude a cassé sa flèche. Heureusement, le gagnant Teheiura a choisi de partager le confort avec le benjamin de l'aventure.

5. Teheiura et Charlotte éliminés avec 2 colliers

L'épisode des duos a fait tomber plus d'une tête dans l'histoire de Koh-Lanta. Mais cette fois, on a atteint des sommets quand Charlotte et Teheiura ont été éliminés au Conseil. Ils avaient pourtant toutes les cartes en main pour vivre un dépouillement tranquille puisqu'ils disposaient chacun d'un collier d'immunité. Mais aucun des deux n'a jugé opportun de la sortir, persuadés qu'ils n'étaient pas en danger. C'était sans compter sur le revirement de Régis, qui a finalement bien voté contre Charlotte. Et précipité la chute du candidat emblématique, décidément maudit.

6. La leçon de karma de Claude

Claude l'avait dit et répété à Régis: non, il ne voterait pas contre lui. Il lui a pourtant fait payer l'élimination de Teheiura et Jessica en utilisant son double vote - avec deux écritures différentes d'ailleurs - pour mettre son nom dans l'urne. Au final, c'est un Régis surpris qui a dû quitter l'aventure. L'arroseur arrosé en quelque sorte, ce dernier ayant plus d'une fois retourné sa veste au cours de l'aventure...

7. L'incroyable épreuve d'orientation

Entre un Claude qui aide Moussa et Alexandra à distinguer leur zone de recherche, une Inès qui trouve directement le poignard sans repérer la balise, une Alexandra épuisée qui abandonne en plein milieu de l'épreuve et une Naoil qui revient de nulle part pour s'emparer du poignard devant Moussa en y perdant sa boussole, cette épreuve d'orientation a été riche en événements. En attendant les poteaux ce vendredi ?