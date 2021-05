Comme tous les aventuriers de Koh-Lanta, Aubin a perdu beaucoup de poids en participant à l'émission. Une fois rentré en France, après des semaines de privation, l'agent immobilier de 24 ans a toutefois succombé à l'appel de la nourriture. " Je me suis jeté sur des choses que je ne mange pas habituellement: des oursons à la guimauve. J’en ai eu envie aux îles Fidji et je me suis gavé en rentrant. Je me levais la nuit pour manger! Et c’est ma femme qui m’a dit de me calmer, elle me retrouvait la tête dans le frigo" explique, dans Pure People, le jeune homme qui a vu les kilos s'additionner sur la balance. L'arrêt du rugby et de la cigarette n'aidant pas, il a vu s'afficher 114 kilos sur la balance.

Agacé par ses kilos superflus, Aubin a toutefois décidé de se reprendre en main. Sur Instagram, l'ancien candidat partage une photo avant/après montrant sa métamorphose physique. " La route est encore longue mais je voulais vous le partager! Vous avez été nombreux à m'écrire!", commente le jeune homme qui précise être passé de 114 kilos à 102 kilos.