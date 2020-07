Une aventurière mettra, indirectement, nos couleurs en lumière.

Ce mercredi après-midi, lors de conférenceà Paris, TF1 nous l'a certifié:

Diffusé à la rentrée prochaine, Koh-Lanta: Les 4 Terres sera composé de 24 aventuriers provenant des quatres grandes régions de France, le Sud, le Nord, l'Est et l'Ouest. Malgré tout, la Belgique sera indirectement représentée par Marie-France, une candidate originaire du Nord-Pas-de-Calais (et présentée comme telle) qui vit actuellement à Lavacherie,village de l'Ardenne belge, où elle travaille en tant que bouchère d'un grand magasin.

La mère de famille intègre donc l'équipe du Nord du prochain Koh-Lanta qui nous promet une bonne dose d'expressions ch'ti!