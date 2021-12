La boucle de Koh-Lanta : La Légende sera enfin bouclée ce mardi soir sur TF1. Après des semaines intenses, tant dans l’émission que sur les réseaux sociaux où elle suscite de nombreuses polémiques, l’aventure prend fin avec une finale rêvée pour de nombreux fans. Trois des plus grandes personnalités de Koh-Lanta s’affronteront sur les emblématiques poteaux : Ugo, Claude et Laurent. Comme chaque année, celui qui gagnera l’épreuve choisira l’aventurier auquel il se mesurera devant le jury final. Si tous sont méritants, qui a, selon nous, le plus de chances de gagner cette saison All Stars ? Voici nos pronostics.