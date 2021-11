Ce mardi, seuls six candidats sont encore en lice dans Koh-Lanta: La Légende : Laurent, Claude, Sam, Jade, Phil et Ugo. A l'annonce de la récompense attribuée aux gagnants de l'épreuve de confort - à savoir une nuit dans un hôtel cinq étoiles avec un repas trois étoiles et une promenade en catamaran - , ceux-ci salivent. Pour cette dernière, ils doivent se répartir en deux groupes de trois. Suite à un tirage au sort qui désigne Laurent et Claude "capitaines", les équipes sont formées. Laurent choisit de s'entourer de Sam et Ugo. Claude opte pour Jade et Phil. "Je suis là pour offrir ce confort à mes coéquipiers", déclare Claude qui a eu l'occasion d'apprécier un confort la semaine dernière.

L'épreuve est la suivante : tous les aventuriers doivent pouvoir rester le plus longtemps possible dans la position de l'étoile sur des poutres en bois. Pour y parvenir, les aventuriers devront faire preuve d'un bon équilibre. Laurent est le premier à tomber en glissant. Ugo le suit. Tous les espoirs reposent donc sur Sam qui est en équilibre sur les taquets les plus fins.

Dans l'autre équipe, Claude est le premier à tomber mais l'aventurier ne met pas vraiment son équipe en difficulté puisque Sam lâche à son tour. C'est donc la victoire pour l'équipe de Claude, Jade et Phil. Ces derniers vont profiter de leur confort tandis que Laurent, Sam et Ugo retournent, bredouilles, sur le camp.

De son côté, Alix découvre l'île des bannis ainsi que ses occupants actuels, Christelle et Loïc. "J'ai envie de montrer à ceux qui se sont acharnés sur moi que je mérite ma place", déclare l'aventurière qui, déterminée, a, par la suite, gagné l'épreuve éliminatoire qui lui a permis de conserver sa place sur l'île des bannis. Elle fond en larmes. Pour elle, Koh-Lanta continue. Pour Christelle et Loïc cependant, l'aventure est terminée.

Claude qualifié pour l'orientation

Place à une épreuve de logique capitale. Le gagnant de cette dernière ira à l'épreuve d'orientation. Le perdant sera, quant à lui, éliminé de Koh-Lanta. Sam est le seul à ne jamais avoir disputé l'épreuve d'orientation. "Un coup d'inachevé", déclare-t-il. Malheureusement pour le jeune candidat de 23 ans, la chance n'a pas été au rendez-vous. Il perd et fond en larmes. "Ce qui me fait vraiment mal, c'est que je n'ai pas réussi malgré vos indications", dit-il à Denis Brogniart. "Je ne me suis pas reconnu. J'aurais tellement aimé être sur les poteaux pour mes parents. (...) Pour moi, c'est vraiment inachevé." Claude, gagne, pour sa part, sa 22e épreuve individuelle et se qualifie pour l'orientation en 26 minutes. C'est la quatrième fois que l'aventurier emblématique se retrouve en finale de l'émission. Il soulève enfin le totem, fier.

Pour Sam, l'aventure n'est pas encore finie puisqu'il rejoint Alix sur l'île des bannis.

"J'ai mal cerné le personnage"

Lors du conseil, Phil bluffe tout le monde en sortant à moitié son faux collier d'immunité. Tout le monde vote et c'est Ugo qui est éliminé. Ce dernier est toutefois dépité d'apprendre que Phil a voté contre lui. "Quand on se sert la main, on se sert la main", répond-il à l'aventurier dont il ne veut aucune explication. "J'ai mal cerné le personnage", déclare Ugo, par la suite, face caméra.

Ugo éteint son flambeau mais ne se doute pas qu'une deuxième chance l'attend. L'aventurier rejoint Alix et Sam sur l'île des bannis. C'est à cet endroit qu'ils disputeront, mardi prochain, une épreuve éliminatoire qui déterminera celui qui aura l'occasion de participer à la fameuse épreuve d'orientation. Réponse, mardi prochain sur TF1.

