Pas habituel de se retrouver devant Koh-Lanta un mardi soir... Ceux qui ont accepté de bousculer leurs habitudes ne l'ont toutefois pas regretté. Dès les premières minutes de Koh-Lanta: La Légende, le ton est donné. Un à un, les vingt aventuriers de cette saison arrivent devant Denis Brogniart. "C'est la légende de Koh-Lanta", lance Sam, émerveillé en voyant Freddy. De son côté, ce dernier avoue se voir dans Sam. Arrive ensuite Laurent Maistret, gagnant de Koh-Lanta: La Nouvelle Edition. "Il y a une double vainqueure (en parlant de Clémence, ndlr.). Il faut un double vainqueur", dit-il. "On va se battre. Ca va être compliqué. Ca va être chaud." Gagnante de Koh-Lanta: Les 4 Terres, Alexandra déclare, elle, se sentir plus en confiance. "Je sens que je vais plus me surpasser", dit-elle. Des propos auxquels Freddy réagit avec humour en disant : "Ca commence bien, t'as une voix!" Recordman des épreuves avec 17 victoires au compteur, Claude fait une arrivée remarquée, suivi de Teheiura. Cette saison, ce dernier se trouve chez lui, en Polynésie et compte bien faire honneur à son peuple et à ses racines. "C'est un immense honneur de recevoir les aventuriers de cette saison sur mon île. D'autant plus que j'en fais partie. Je leur souhaite la bienvenue", dit le Polynésien.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, Denis Brogniart rappelle que, comme chaque année, il ne restera qu'un aventurier sur les vingt. Le présentateur surprend ensuite les candidats en annonçant qu'ils n'allaient pas démarrer le jeu avec une épreuve de confort mais avec une "première épreuve d'immunité individuelle", femmes et hommes séparés. "Messieurs, mettez-vous sur la gauche. Mesdames, sur la droite", lance-t-il. Les aventuriers vont se frotter au parcours du combattant, "une épreuve très physique", rappelle Claude. Les deux premiers à arriver au bout de l'épreuve seront intouchables au Conseil, les deux derniers auront, pour leur part, déjà une voix en leur défaveur.

"C'est un beau geste mais il faut arrêter ça!"

Pour la troisième fois, Claude gagne le parcours du combattant. Laurent Maistret arrive deuxième. Blessé à l'épaule, Freddy part à l'infirmerie et fait donc partie des deux perdants avec Sam qui a mis son aventure en jeu en ayant aidé Teheiura à trouver son sac dans l'eau. "C'est un aventurier mais avec un grand coeur. Il était là pour la gagne mais on voit qu'il est là aussi pour les autres", déclare Teheiura suite à l'épreuve. "Je ne voulais pas laisser un ami. Pour moi, il doit gagner cette édition", répond alors Sam face à d'autres aventuriers plutôt mécontents. "C'est un beau geste mais il faut qu'il arrête ça! Il va tout louper sinon", lance Claude. Chez les filles, l'heure est déjà à la stratégie. Alix et Alexandra, qui ont partagé la saison Koh-Lanta: Les 4 Terres, préfèrent cacher leur amitié aux autres aventurières. Coumba et Alix gagnent l'épreuve. "Je n'avais encore jamais gagné d'épreuve d'immunité individuelle. (...) Je suis là encore. Dix ans après!", lance la première, pleine de fierté.

Malheureusement, Freddy ne pourra pas poursuivre l'aventure et est remplacé par Loïc, candidat marquant de Koh-Lanta: Les 4 Terres.

Un premier conseil tendu

Hommes d'un côté, femmes de l'autre, les aventuriers de Koh-Lanta: La Légende se sont tous retrouvés au conseil. D'emblée, Sam offre le feu à l'équipe des femmes. Un geste qui a été très apprécié par ces dernières. Avant le moment des votes (où Claude de Coumba, gagnants de l'épreuve d'immunité, ont pu voter deux fois), l'ambiance n'est pas au beau fixe chez les aventurières. Karima ne comprend pas pourquoi certaines de ses camarades disent vouloir l'éliminer par "peur". Se sentant vidée, Alix explique ses craintes. Clémentine en fait de même. Des réponses qui ont donné lieu à un premier échange tendu.

Les hommes sont les premiers à éliminer l'un des leurs. Hugo est écarté. "Peut-être que je n'ai pas assez communiqué avec eux", regrette-t-il. Chez les femmes, Karima est priée de faire ses valises. Une élimination précoce qu'elle ne digère pas.

En fin d'émission, un doute subsiste quant à l'élimination des deux candidats car un panneau avec l'inscription "A vous de choisir" apparaît subrepticement à l'écran... Karima et Hugo auront-ils une seconde chance? La réponse, mardi prochain.