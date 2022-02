Mi-décembre dernier, la finale de Koh-Lanta : La Légende nous avait laissé un goût amer. Après une saison "All Stars" portée par la crème de la crème des aventuriers, le jeu présenté par Denis Brogniart se terminait en eau de boudin. Une histoire de tricherie a eu raison du vainqueur de la saison, à savoir Claude, élu à la majorité. Les bulletins de vote n’ont toutefois pas été dépouillés, la cagnotte de 100.000 euros promise au gagnant conservée et offerte à l’association Pour Bertrand-Kamal, aventurier de Koh-Lanta : Les 4 Terres décédé des suites d’un cancer du pancréas à seulement 30 ans.

Malgré les désagréments rencontrés dans Koh-Lanta : La Légende, TF1 et Adventure Line Productions ne dérogent pas à la règle et annoncent l’arrivée d’une nouvelle saison, le... mardi 22 février prochain. Histoire de ne pas lasser le téléspectateurs après plus de 20 ans d’existence, du piment est à nouveau rajouté à l’aventure qui se déroule, cette fois-ci, au pied des spectaculaires falaises de l’archipel de Palawan aux Philippines. Comme l’intitulé de la saison l’annonce, un "totem maudit" pourra faire basculer le destins des aventuriers. Vous l’aurez compris, dans Koh-Lanta, le totem maudit, il n'y aura pas un mais deux totems. "Celui qu’on connaît depuis plus de 20 ans, le totem d’immunité qui revient à l’équipe qui l’emporte ou à l’aventurier qui gagne l’épreuve d’immunité après la réunification et puis donc ce fameux totem maudit avec sa malédiction", explique Denis Brogniart qui donne davantage de précisions quant au nouveau perturbateur de l’émission. "Il apportera sa malédiction aux aventuriers sur chacun des épisodes à commencer par le premier. Imaginez, ils vont arriver devant moi, je vais leur proposer une épreuve individuelle. Malheur à la femme qui terminera dernière et à l’homme qui sera le moins performant parce qu’ils subiront la sanction du totem maudit, une sanction qui pourrait bien les poursuivre très longtemps dans cette aventure."

24 aventuriers : du caractère et des muscles

Comme pour chaque saison, la parité est respectée au sein des aventuriers. Douze femmes et douze hommes se mesureront les uns aux autres et useront de leur meilleure stratégie à l’autre bout du monde avec l’objectif d’aller jusqu’au bout de l’aventure. Parmi eux, on retrouve de nombreux sportifs. Du côté des filles, Olga, une danseuse acrobate vivant à Paris, et Samira, un coach sportif originaire du Maroc qui a joué à haut niveau au handball pendant 15 ans. Mais également Anne-Sophie, coach sportif et femme d’un footballeur professionnel. "Participer à Koh-Lanta, c’était mon rêve. J’ai hâte de montrer de quoi je suis capable. Moi je suis challengeuse, la compétition, c’est ce qui rythme mon quotidien, dit-elle. Quand je commence quelque chose, il faut que je le finisse et que je le gagne. Je ne suis pas du tout le cliché de ce que l’on pense des femmes de footballeurs."

Du côté des garçons, on retrouve Yannick, un basketteur professionnel de 36 ans, Matteo, un danseur classique de 20 ans et François, un pompier de 38 ans.

Dans la vidéo de présentation diffusée par TF1, certains aventuriers ne cachent pas leur caractère fort. C’est le cas d’Alexandra, directrice d’un groupe média. "Si personne ne prend le lead, je sais que je vais le prendre. Je ne pourrai pas faire autrement. C’est plus fort que moi", déclare-t-elle. Mais également de Stéphanie, une croupière de 35 ans pour qui "l’important c’est de gagner, pas de participer". Ou encore Colin, digital manager de 25 ans qui "pense tirer son épingle du jeu et n’hésitera pas à trahir si besoin".

Si aucun Belge n’est annoncé dans le casting d’origine, on n’exclut pas l’arrivée surprise de l’un de nos compatriotes pendant l'aventure.