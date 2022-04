Nouvelle semaine dans Koh-Lanta. Les Rouges et les Jaunes s'apprêtent à se frotter à une épreuve individuelle et collective. Celle-ci consiste à récupérer sept symboles, construire deux perches et extraire des cercles en bois du bambou vertical. L'équipe qui brandira en premier le deuxième cercle aura gagné l'épreuve et remporté une grosse pièce de viande en broche.

Malgré un retard important par rapport aux Jaunes, les Rouges arrivent à remonter la pente et à gagner l'épreuve. Une première victoire après quatre défaites. Ils pourront enfin savourer une récompense. "Ca va etre un rayon de soleil dans notre aventure", déclare François. Interrogé par Denis Borgniart, Yannick remarque aux Rouges qu'ils ont jeté un oeil aux façons de faire de l'équipe adverse pour avancer dans l'épreuve. "C'est pas interdit donc je le fais", reconnait Maxime.

De retour sur le camp, Louana savoure son festin de roi au point de faire une entorse à son régime alimentaire. "J'ai trop la dalle", dit-elle.

C'est la dernière journée sur le camp au sein de la tribu jaune et de la tribu rouge. Chaque tribu va désigner un ambassadeur de l'équipe adverse. Si Colin est heureux d'avoir été désigné chez les Jaunes, Louana, elle, ne cache pas son mécontentement. "Fait chier parce que ça me met une pression. Je n'ai pas envie d'avoir ce rôle, de décevoir mon équipe", dit-elle.

Les règles sont claires. Les deux aventuriers choisis devront se mettre d'accord sur une personne à éliminer ou procéder à un tirage au sort. Membre de l'équipe possédant actuellement le totem maudit, Colin se voit rajouter une difficulté. Au lieu d'avoir un risque sur deux d'être éliminé à la boule noire, le jeune homme en a deux sur trois. Qu'importe, jusqu'au-boutiste, le jeune homme est prêt à aller à la boule noire. "J'ai toujours de la chance", dit-il, le sourire aux lèvres, à Louana.

Louana et Colin procéderont-ils au tirage au sort? Si oui, qui sera contraint de faire ses valises? Les Jaunes partent à la découverte de leur nouveau camp, chez les Rouges, non sans pincement au coeur, et découvriront bientôt, tout comme leurs camarades, l'issue de ce face-à-face.