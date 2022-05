Sous le coup de l’élimination d’Anne-Sophie lors du dernier Conseil, Olga n’a pas non plus digéré d’avoir joué pour rien le collier d’immunité qu’elle avait trouvé après tant d’efforts. Autant dire que l’ex-Jaune pensait ses heures comptées lors de ce nouvel épisode de Koh-Lanta : le Totem Maudit. Voyant ses alliés éliminés les uns après les autres (Yannick et Collin auparavant), elle ne voit plus trop comment enrayer la dynamique qui semble la condamner à brève échéance.

C’était sans compter sur le sort qui est venu à la rescousse de la gymnaste ayant travaillé au Moulin Rouge. Car ce nouvel épisode de Koh-Lanta était entièrement placé sous le signe des destins liés. Et au moment du tirage au sort des duos, son vœu s’est exaucé. Comme elle l’avait confié à Denis Brogniart, c’est avec François, pilier des ex-Rouges, qu’elle est associée. De quoi s’octroyer, pense-t-elle, une assurance pour poursuivre l’aventure, personne ne souhaitant voir le départ du pompier.

Autre aventurier aux anges : Maxime. Lui aussi se sait peu apprécier par certains et donc très menacé. Le tirage au sort lui a désigné Louana comme partenaire. Il ne pouvait rêver mieux, pense-t-il. Parce que là aussi, qui souhaiterait voir la guerrière de cette édition, peut-être la candidate la plus affûtée pour remporter le jeu, partir ?

Les trois autres duos sont formés par Ambre et Bastien, Géraldine et Fouzi et par Nicolas et Jean-Charles.

Sans aucun binôme 100 % ex-Jaunes, on comprend tout de suite qu’après le jeu d’immunité, les choix vont être très compliqués lors du Conseil en raison des alliances en présence ! En effet, un duo entièrement constitué d'ex-Jaunes aurait été la proie idéale pour les ex-Rouges qui ont commencé leur travail d'érradiction des adversaire dès la réunification actée.

Dégoût et des gouts

Pour le jeu de confort, la production a ressorti un classique de l’aventure pourtant aux abonnés absents depuis 2 ans, soit 4 éditions : la dégustation. Au menu : vers de cocotier, scorpion, cafard, œil de poisson et autres joyeusetés du genre.

Mais il ne suffisait pas de réussir à engloutir tout cela pour remporter le droit de manger de succulentes langoustes et dormir au chaud dans un confortable hamac. Encore fallait-il ensuite être l’équipe la plus rapide pour remplir un sceau en se plongeant dans la boue. Un autre classique de Koh-Lanta.

Ce sont Ambre et Bastien qui se sont montrés les plus efficaces et qui ont pu bénéficier de ce confort 5 étoiles revigorant, pendant que les autres candidats passaient la nuit sur leur camp, sous la pluie et sous un “toit” n’étant plus étanche du tout.

Olgha dans son élément, Louana en guerrière

Le lendemain, place à l’épreuve d’immunité, toujours en binôme. Pour l’occasion Louana et Maxime, associés pour la disputer, décide d’enterrer la hache de guerre et de tout faire pour remporter le totem protecteur. Maxime se sait en danger et Louana ne veut pas risquer son aventure lors du Conseil en tant que victime collatérale.

Et ça marche. Louana prend la manœuvre à sa charge dans une épreuve d’équilibre pour laquelle Maxime sent tout de suite qu’elle est plus habile que lui. Elle le guide dans les gestes à poser, le rassure et le maintien alerte pour ne pas qu’il tombe. Car malheur au premier qui mettra un pied par terre. Les deux destins étant liés, ils auront chacun un bulletin contre eux lors du Conseil. La faute au Totem Maudit.

Pendant que Louana et Maxime se démènent pour ne pas tomber, c’est le duo Nicloas-Jean-Charles qui perd l’équilibre. Et le final se joue entre Louana et Maxime d’une part, Olga et François d’autre part.

Olga est impressionnante dans cette épreuve. Elle ne bouge pas. Elle est en équilibre et immobile, expliquant à François comment lui aussi se positionner pour ne pas tomber. C’est évident, l’ex-gymnaste formée par l’école soviétique est dans son élément. Avec son partenaire, ils finissent par remporter le jeu au bout de 45 minutes. Les voilà intouchables. Mission accomplie pour Olga qui va enfin pouvoir passer un Conseil sans sueurs froides !

“Olga a été monstrueuse”, déclare François qui la compare à "un bloc de béton". “J’avais l’impression d’être appuyé sur une poutre d’acier”, ajoute-t-il en faisant référence à la perche que les binômes devaient tenir chacun de leur côté.

Un coup de poker et un rêve qui s'évapore

En revanche, pour Louana et Maxime, qui n’ont pas démérité, c’est la soupe à la grimace. La guerrière se sait en fâcheuse posture, son équipier n’étant pas en odeur de sainteté. Elle déploie alors des trésors de diplomatie pour tenter d’infléchir le destin et compte sur l’alliance des ex-Verts pour sauver sa peau.

Elle échafaude une stratégie en tentant de rallier Ambre, François et Nicolas à sa cause en les incitant à votre contre Géraldine et Fouzi qui sont pourtant des ex-Rouges, comme elle.

Elle paraît s’être montrée convaincante quand Maxime lance lui aussi une opération de la dernière chance pour se sauver. Il essaye un coup de poker : dénoncer auprès d’Olga le double jeu de Nicolas, ex-Jaune, qui rancarde les ex-Rouges sur la stratégie de ses anciens coéquipiers. Se faisant, il espère que celle-ci se venge d’avoir été trahie et élimine le duo Nicolas-Jean-Charles en bénéficiant de la résurrection de l’alliance des ex-Bleus sur laquelle compte Maxime.

Hélas pour l’une comme pour l’autre, aucune des deux stratégies ne s’est montrée payante. Avec 5 voix contre lui, Maxime quitte l’aventure, entraînant dans sa chute Louana qui voit ses rêves de victoire s’envoler et ne peut pas cacher sa déception. Une double déception parce qu’elle a compris que ses alliés, les ex-Verts, l’ont lâchée.

Celle qui semblait taillée pour aller jusqu’au poteau et paraissait la plus affûtée quitte donc l’aventure avec pour seule consolation d’avoir pu accorder le vote noir à Nicolas, faveur qui lui a été donnée par Maxime puisque c’est à lui que revenait initialement le devoir de choisir.

Tandis que Louana encaisse difficilement son éviction du jeu, Maxime confesse qu’il pensait avoir toutes les cartes en main pour réussir sa stratégie. “J’ai essayé, j’ai perdu”, reconnaît-il, “je suis sous le choc”.