Sixième semaine dans Koh-Lanta: Les armes secrètes. Les Rouges sont affamés lorsque la bouteille de l'épreuve de confort arrive. Il est impensable pour eux de ne pas gagner cette dernière. Il leur faut de quoi manger! La récompense de l'épreuve a d'ailleurs le don de les faire saliver : du poulet et des frites pour chaque membre de l'équipe... le rêve ! Pour la remporter, les aventuriers devront reconstituer un puzzle avec sept cubes. Ces derniers se trouvent dans une malle qui se situe au fond de l'eau et à laquelle il auront accès en démêlant plusieurs cordes. Les Rouges prennent de l'avance sur la partie natation grâce à Maxine. Ils arrivent donc sur la partie logique bien avant les Jaunes et se montrent impériaux. Leur victoire est méritée. Denis Brogniart annonce alors que la réunification se déroulera le lendemain. Laure dévoile alors qu'elle est en possession d'une arme secrète et part sur une île toute seule...

Chaque équipe doit maintenant choisir un ambassadeur. Les Jaunes espèrent avoir Maxine. Les Rouges, Vincent. Chaque aventurier est briefé par son équipe. "Je ne mets pas ses capacités en doute mais j'espère qu'elle sera une bonne négociatrice", lance Frédéric à propos de Maxine. Une fois ensemble, les Ambassadeurs discutent. Vincent tente d'amadouer Maxine en lui disant que chez les Jaunes, le machisme et les embrouillent n'existent pas. "On est tous complémentaires", explique-t-il. "Nous, on te prend sous notre aile", continue Vincent. "Tu seras bien accueillie chez les Jaunes. Il n'y a pas de notion de girl ou de boy power. Je suis d'ailleurs sûr que ça va bien coller entre toi et l'équipe Jaune."

C'est alors que Laure, ambassadrice secrète, rejoint les deux autres ambassadeurs. Ensemble, ils discutent de la personne à éliminer et se mettent d'accord sur un nom: Frédéric. "On a décidé d’éliminer Frédéric", expliquent-ils après avoir rejoint les autres aventuriers. "Ce n'est pas le Frédéric que j'ai connu quand je suis arrivée", regrette Laure. Frédéric ne cache pas sa déception. "Le plus beau de l'aventure commence maintenant", déclare-t-il.

"On a une carte à jouer mais on ne sait pas comment"

L'élimination de Frédéric fait douter Hervé. Le boulanger se sent en danger. Ses appréhensions sont encore plus présentes lorsqu'il perd l'épreuve d'immunité face à Laure. Sentant la tête de son co-équipier mise à prix, Arnaud lui donne son collier d'immunité afin d'organiser un "coup de bluff". Malheureusement, Arnaud commet une imprudence et révèle à Magali qu'il a donné son collier d'immunité à Hervé. Décidée à éliminer Hervé, Magali fait passer l'information. Tout le monde est au courant, même les Jaunes. Hervé sait qu'une stratégie se trame. "On a un collier pour deux avec Arnaud. On a une carte à jouer mais on ne sait pas comment", explique-t-il à la caméra. De quel côté la balance va-t-elle pencher? Hervé tente de mener son enquête mais le temps presse...

Au Conseil, c'est finalement Arnaud qui jouera le fameux collier d'immunité. Avec six votes contre lui, Hervé est donc éliminé de l'aventure. "Je ne te connais pas et je n'ai pas envie de te connaître", lance Thomas. Laure et Maxine avouent, elles, ne plus avoir du tout confiance en l'aventurier. Mathieu, quant à lui, pense stratégie: "Tu es le capitaine des Rouges et donc, le premier sur la liste rouge à éliminer."

Déçu, Hervé quitte l'aventure en laissant son vote noir à Arnaud ce qui permettra à ce dernier de voter deux fois au prochain Conseil.