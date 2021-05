L'aventure touche à sa fin dans Koh-Lanta: Les armes secrètes. Les aventuriers ne sont désormais plus que huit (3 ex-Jaunes et 5 ex-Rouges) à prétendre au titre de vainqueur. Et, comme l'année dernière, celui-ci sera désigné au terme d'une longue finale qui s'étendra sur deux épisodes, comme les deux saisons précédentes. En raison du confinement et des incertitudes liées à l'organisation de la finale en direct, TF1 a, en effet, décidé de continuer sur sa lancée en diffusant l'épreuve d'orientation, le vendredi 28 mai, et celle des poteaux suivi du jury final et de l'annonce du grand gagnant en direct depuis Paris, le 4 juin prochain. Une façon de procéder qui n'avait pas fait l'unanimité auprès des fidèles de Koh-Lanta, impatients de connaître l'issue de la saison.

Pour rappel, le dernier des trois aventuriers à participer à l'épreuve des poteaux sera directement qualifié pour la finale et pourra choisir contre lequel de ses deux autres camarades il se mesurera lors de la dernière ligne droite. Ensemble, ils devront ensuite passer devant le jury final constitué d'anciens aventuriers. Les votes de ce dernier éliront le grand gagnant de Koh-Lanta: Les armes secrètes qui repartira avec un chèque de 100.000 euros.