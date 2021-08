L’annonce de la saison anniversaire de Koh-Lanta a fait l’effet d’une bombe. Non seulement par son casting cinq étoiles, où on peut retrouver des aventuriers emblématiques comme Claude, Teheiura ou encore Freddy, mais également par son changement d’horaire. Cette année, l’émission phare de TF1 quitte sa case historique du vendredi pour être diffusée le mardi, toujours en prime-time sur TF1. Une nouveauté qui n’a pas fait que des heureux parmi les fidèles du programme.

Interrogée par Europe 1, Alexia Laroche-Joubert, productrice de Koh-Lanta, explique les raisons de ce changement de case. “TF1 m’en avait parlé l’année dernière. J’avais dit ‘non’. Je leur avais dit que s’il y avait une émission qui pouvait affronter un changement de case, c’était cette série anniversaire. Ça fait quand même 20 ans que nous sommes dans cette case du vendredi”, a commencé la directrice d’Adventure Line Productions. “TF1 connaît la puissance de la marque Koh-Lanta pour exceptionnellement changer la case.”

Toucher un public plus jeune

En diffusant l’émission le mardi soir, Alexia Laroche-Joubert compte notamment conserver le jeune public acquis depuis Koh-Lanta : L’île des héros, saison diffusée pendant le premier confinement. “En fin de compte, il y a plus de monde dans la case du mardi que dans la case du vendredi. Il y a plus de jeunes sur cette case-là”, dit-elle. “Puis, sur cette case-là, il y a plus d’assiduité. Il y a plus de gens qui reviennent d’épisode en épisode.”

La productrice avoue toutefois que ce changement est un coup de poker. “C’est toujours un risque de perturber les habitudes des téléspectateurs. Vous m’auriez demandé, ce n’est pas sûr que j’aurais dit : ‘Oui, banco ! On y va !’. Maintenant, c’est notre rôle de producteur d’affronter avec le diffuseur de nouvelles cases”, déclare-t-elle avant d’ajouter que la case du mardi avait “probablement besoin d’être rafraîchie.”

Les téléspectateurs changeront-ils leurs habitudes pour suivre Koh-Lanta : La légende ? La réponse le mercredi qui suivra, quand les audiences seront tombées…