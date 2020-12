Le décès de Bertrand-Kamal au cours de la diffusion aura considérablement marqué cette saison de Koh-Lanta. Lors de la finale vendredi, Denis Brogniart a annoncé la création d'un fonds "Pour Béka", destiné à financer la recherche contre le cancer du pancréas. Le présentateur de l'émission a ensuite expliqué que tous les aventuriers s'étaient mobilisés pour faire le premier don. "J’ai été très ému en l’apprenant", a-t-il précisé.

C'est Loïc, finaliste malheureux et battu sur les poteaux, qui a indiqué qu'une somme de 1.120 euros avait pu être récoltée "avec tous les aventuriers ici et quelques autres". Un montant qui a surpris de nombreux téléspectateurs, certains estimant qu'il s'agissait d'un chèque étonnamment bas, alors qu'ils étaient plus de 20 à participer à la cagnotte.

Interrogé par Télé-Loisirs sur ce fameux chèque, Loïc dit ne pas comprendre la polémique. "J'ai été surpris de voir que les téléspectateurs étaient déçus par le montant. Me concernant, je ne suis pas quelqu'un d'aisé, je dois avoir 1.000 euros en tout sur tous mes comptes réunis. J'ai mis ce que je pouvais et on avait déjà donné à ses parents avant. Peut-être qu'il y a des aventuriers qui n'ont pas donné, je pense que c'est mieux que rien, on a tous fait le maximum. Il faut aussi comprendre que ce n'est pas parce qu'on passe à la télévision qu'on est forcément riche, nous ne sommes que des candidats."

Alexandra, grande gagnante de cette saison, a quant à elle déjà annoncé qu'elle reverserait une partie des 100.000 euros gagnés à l'association "Pour Béka".