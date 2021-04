Le départ d'Elodie n'a manifestement pas affaibli les Jaunes. Lors de l'épreuve de confort, les Toa impressionnent. Désigné lanceur de son équipe, Flavio a détruit toutes les cibles qui se présentaient à lui et offert la victoire à son équipe. La récompense des gagnants? un kit de pêche et des allumettes. De quoi se préparer un bon festin...

Du côté des Rouges, l'ambiance n'est pas au rendez-vous. Jonathan, lanceur de son équipe, reconnait avoir manqué d'adresse pour atteindre les cibles. Les Oro sont déçus et paniquent une fois rentrés sur leur camp. "Le kit de pêche, c'est ce qu'on voulait vraiment gagner", dit Hervé dépité. A la prochaine épreuve, ils devront sortir l'artillerie lourde. Plus le droit à l'erreur!

L'épreuve d'immunité est celle des funambules. Les deux équipes devront désigner un équilibriste. Celui-ci devra partir d'une plateforme qui se trouve à trois mètres au-dessus de l'eau et rejoindre une centrale située à 22 mètres de distance. Cela grâce à des plateformes que ses co-équipiers tiendront en-dessous de lui et déplaceront petit à petit. Une fois tombé, l'équilibriste devra recommencer le parcours du début. Les Jaunes choisissent Shanice pour devenir l'équilibriste. Les Rouges, Maxine. Shanice est la première à tomber mais, concentrée, elle réussit à finir le parcours sans tomber à nouveau et ramène la victoire à son équipe. Ce totem, elle le dédie à son papa décédé. C'est lui qui lui a donné la force de venir à bout de cette épreuve, dit-elle. Maxine, pour sa part, n'arrête pas de tomber et n'arrivera pas à la fin du parcours. Une déception pour la Rouge qui est généralement à l'aise dans ce type d'épreuve. "Perdre une épreuve d'équilibre, ça me touche beaucoup parce que c'est mon point fort", dit-elle à Denis Brogniart. De retour au camp, la journaliste sportive est désemparée et à la regard fermé.

L'heure est au complot : "Je me sens débile, vraiment"

Chez les Rouges, une stratégie est en train de se mettre en place. Une partie des Oro se concerte. Leur idée? Faire croire à Candice que personne ne votera contre elle afin de ne pas lui donner envie de sortir le collier d'immunité qu'elle vient de trouver et dont elle ne s'est pas cachée. Une ruse pour l'éliminer une fois au Conseil.

Confiante et se sentant soutenue, Candice ne joue donc pas son collier d'immunité au Conseil. Vient alors une série de votes en sa défaveur. "Je te trouve trop intrusive et envahissante", lance Laure qui lui avait pourtant promis de ne pas voter contre elle. Magali avoue, de son côté, "suivre la stratégie collective". Maxine reproche à Candice d'avoir oublié d'apprendre à connaître les membres de son équipe.

Candice comprend qu'elle a été victime d'une manipulation. Avec 5 votes contre elle, son aventure s'achève. "Je ne comprends pas, je suis super déçue", déclare Candice. Laure s'explique : "Je te trouve très envahissante, trop présente. On n'a pas tous la place qu'on devrait avoir." "Parfois, on est obligé de faire des choix qui font mal", continue Maxine.

"J'ai été naïve. Je me sens débile, vraiment", confie Candice, effondrée. Face à cette manipulation, l'aventurière choisit de ne pas céder son collier d'immunité à un membre de son équipe et de rentrer avec lui. "Le plus triste, c'est même pas d’être partie mais c'est la confiance que j ‘ai donnée, qui a explosé en une fraction de seconde, dit-elle. Je m’en veux d’avoir été trop gentille."