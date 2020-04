Le coronavirus aura une nouvelle fois raison de Koh Lanta. L'épisode diffusé ce vendredi sera, de nouveau, une version raccourcie de ce qui était initialement prévu, rapporte Pure Médias .

Les fans du jeu d'aventures vont devoir prendre leur mal en patience. Après les épisodes raccourcis des 27 mars et 3 avril, TF1 a décidé d'écourter l'émission prévue ce 17 avril. La chaîne a également fait savoir qu'il n'y aurait donc pas d'élimination, car le conseil sera diffusé la semaine suivante. Koh Lanta: l'île des héros durera seulement 1h50, au lieu de 2h20 en temps normal, avec seulement l'épreuve de confort et de scènes de vie sur la camp.

Si la chaîne française agit de la sorte, c'est pour reporter la finale du jeu présenté par Denis Brogniart le plus tard possible. En effet, le dernier épisode de la saison se termine toujours en direct, avec tous les candidats réunis face au public. Mais à cause du coronavirus, ce genre d'émission en plateau est impossible pour le moment, et pour quelques semaines encore. Il faut donc que TF1 adapte la diffusion de Koh Lanta .

" Si on devait organiser la finale aujourd'hui, je serais seul face à l'urne et ce n'est absolument pas ce qu'on veut. Je rêve d'une finale en direct avec tout le monde et qu'on puisse voir tous les aventuriers enlacer le gagnant ou la gagnante. Plus on recule la date de la finale, plus grandes sont les chances de pouvoir l'organiser dans des conditions classiques", s'était exprimé Denis Brogniart fin mars.