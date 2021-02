TF1 a profité du retour de "The Voice" samedi soir pour diffuser la première bande-annonce du nouveau "Koh-Lanta: Polynésie". L'occasion de découvrir les images de cette première version post-Covid du jeu à succès. Peu d'éléments à se mettre sous la dent, si ce n'est qu'on apprend qu'il y aura 20 aventuriers et qu'ils devraient à nouveau être répartis en deux équipes (jaune et rouge). Pour le reste, on promet une "aventure jamais vue". De quoi entretenir le mystère sur les nouveautés de cette saison...

Pour rappel, les mesures sanitaires durant ce tournage, qui s'est tenu à l'automne dernier en Polynésie française, ont été drastiques. La production avait notamment loué un bateau pour y loger toute l'équipe et garantir un Koh-Lanta covid free.

La date de diffusion n'a pas encore été communiquée mais l'émission est attendue pour le printemps. En dévoilant les premières images, TF1 lance donc les grandes manœuvres pour promouvoir son jeu. On peut donc penser qu'il ne faudra plus attendre trop longtemps. En mars ?