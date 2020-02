"Quand j’ai su que d’anciens aventuriers allaient se frotter aux nouveaux lors de cette saison, ça m’a encore plus donné envie de regarder l’émission. On sent qu’il va y avoir de la compétition parmi les anciens, explique Nicolas, candidat belge de la dernière saison de Koh-Lanta, qui, le moral dans les baskets, avait été éliminé à la fin de l’aventure après un beau parcours.

"Je suis content de voir Claude et Teheiura, deux personnages emblématiques de Koh-Lanta. Du côté des nouveaux, Pholien a un bon profil pour gagner. Il a l’air d’être très sportif. Mais, fera-t-il le poids face à des stratèges comme Régis et Ahmad ?"

Le Carolo, toujours en contact avec les anciens candidats, aurait aimé participer à l’aventure pour "prendre une revanche" sur lui-même. À la place, il suivra la saison au chaud à la maison, auprès des siens. "Koh-Lanta m’a appris à tout faire pour arriver à mes objectifs. Ça m’a aussi recentré sur le principal : ma famille."

Aujourd’hui, près d’un an après sa participation à l’émission il profite encore d’une certaine notoriété. "Au boulot ou dans la rue, on me parle encore de Koh-Lanta. Et on me pose des questions sur mon aventure. Ça me fait plaisir."