Éliminé vendredi dernier, l'aventurier appelle au calme.

Véritable passionné de Koh-Lanta, Sam, benjamin de L’île aux héros, a été contraint de faire ses valises, vendredi dernier. Non sans faire de remous toutefois. Son élimination n’a pas tardé à faire jaser sur la toile, au point de dépasser les limites de l’acceptable.

Depuis le dernier épisode, Inès et Régis ont été les cibles de “haters”, fanatiques de l’émission et, visiblement, de Sam. Sur les réseaux sociaux, l’infirmière de 25 ans est apparue en pleurs suite à la réception de nombreux messages haineux, parmi eux, des menaces de viol… “Je ne sais pas quand est-ce que vous allez vous arrêter et grandir”, demande Inès. “Je vois des trucs… c’est tellement fort… me menacer de me violer… ça part trop loin. J’ai été faire un jeu et vous arrivez à avoir une mentalité aussi méchante.”

Celle qui se démène actuellement pour sauver la vie de patients atteints du Covid-19 n’est pas la seule candidate à recevoir des menaces. Régis a, lui aussi, été victime d’une violence extrême dans les messages qu’il reçoit sur les réseaux sociaux. “J’espère que tes enfants vont mourir”, “Je vais te retrouver et tuer tes filles”, font partie des menaces que le père de famille a pu recevoir depuis des émetteurs anonymes.

Contacté par nos soins, Ahmad s’était, de son côté, étonné d’avoir reçu autant de commentaires haineux lors de sa sortie. “Je savais que j’allais être un personnage clivant qui allait avoir le costume du vilain. Mais pas à ce point-là, nous disait-il peut après son élimination. J’ai vraiment eu de méchants commentaires et beaucoup de menaces. Certains me disaient qu’ils allaient cramer mon restaurant, par exemple. C’est sûr que ça ne fait pas plaisir. En plus, je pense être quelqu’un de bien et de gentil.”

“J’ai toujours voulu la justice”

Face à la polémique, Sam a décidé de faire circuler une vidéo dans laquelle il appelle à un retour au calme et à la raison. “Merci à tous ceux qui m’ont suivi dans cette aventure. On m’a fait part de toute la violence, tous les messages très violents et toute la haine qui a été déversée sur mes camarades d’aventure, commence-t-il. Faut savoir que quand j’ai fait Koh-Lanta, j’avais accepté toutes les règles du jeu, notamment une possible élimination lors d’un conseil. J’ai toujours voulu la justice et aujourd’hui, la justice, c’est d’accepter la décision de mes camarades d’aventure, tout comme je l’ai fait. Ils ont une famille. Pour certains, même des enfants. Laissez-les vivre leur aventure en toute tranquillité, tout simplement. Portez-vous bien et restez sages.”

Denis Brogniart condamne des “insultes inqualifiables”

Présentateur de Koh-Lanta, Denis Brogniart a, lui aussi, tenu à faire entendre sa voix. Dans un message Twitter, il écrit : “Je m’associe aux aventuriers de #KohLanta pour condamner le plus fermement les insultes inqualifiables reçues de manière anonyme par certains d’entre eux sur les réseaux sociaux. On peut vivre cette aventure devant son écran avec passion et respect.”

Ne l’oublions pas : la télé, ce n’est que de la télé et Koh-Lanta, ce n’est, avant tout, qu’un jeu…