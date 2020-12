Ce fonds permettra de " détecter ce cancer "silencieux" qui est très souvent identifié trop tard", " le comprendre afin d’ouvrir des nouvelles voies thérapeutiques il faut comprendre finement les spécificités et fonctionnements de ces tumeurs, notamment face aux traitements" et "tester car les pistes thérapeutiques doivent faire l’objet de nombreuses validations avant d’être proposées en soins courants".



"J’espère qu’au travers ce fonds, qui portera ton nom haut et fort, un jour la recherche trouvera un remède pour pouvoir prendre notre revanche et épargner d’autres familles, que plus personne ne vivra jamais ce qu’on a vécu", déclarent les parents de Bertrand-Kamal, Annick et Samir. Denis Brogniart et Alexia Laroche-Joubert ont également tenus à s'exprimer à ce sujet. " Faire que la mort de Bertrand-Kamal ne soit pas juste un décès de plus. Profitons de l'aura de cet homme fédérateur et de l'émotion suscitée par sa disparition pour faire aider la recherche à faire reculer la mortalité de ce cancer du Pancréas si dévastateur. Il rêvait de s'engager lui-même, une fois guéri. Il me l'avait confié. Il n'en a pas eu le temps. A nous d'honorer sa mémoire à travers ce fond, de reprendre le flambeau pour sauver des vies", déclare l'animateur tandis que la productrice ajoute :" Quand Denis et Julien Magne, le producteur de Koh-Lanta, ont proposé cette opération, nous avons tous chez ALP, eu le sentiment que c’était une très belle façon de rendre hommage à Bertrand Kamal au-delà de cette saison. Très généreux et toujours à l’écoute, BK aurait été fier de voir son prénom associé à la lutte contre ce cancer qui l’a rongé. En mettant à profit l’image et l’audience de Koh-Lanta , nous espérons avec la Fondation ARC et TF1 récolter le maximum de dons et apporter notre petite pierre à l’édifice afin de détecter, comprendre et tester des pistes thérapeutiques contre le cancer du pancréas."