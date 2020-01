Pour sa 21e édition, Koh-Lanta accueillera d’anciens candidats qui seront pour la première fois opposés à des nouveaux. Dont l’un a failli se noyer !

"Les amis, fin du suspens !", écrit ainsi Denis Brogniart, présentateur de l’émission d’aventure culte, sur Instagram. "Je sais que vous êtes impatients ! #kohlanta l’île des héros revient sur TF1 le vendredi 21 février. 5 héros - Moussa (saison 3), Claude (saison 10 et all-stars en 2012), Teheiura (saison 11 et all-stars en 2012), Sara (saison 12) et Jessica (saison 14) - ainsi que 14 nouveaux aventuriers que vous allez découvrir ! Un conseil, ne manquez surtout pas le 1er épisode."

Les participants seront donc divisés en trois équipes. Les 14 anonymes (une boxeuse, une présidente d’association caritative, un kiné, un ébéniste, un vendeur de meubles, etc.) seront répartis entre les jaunes et les rouges. Sur la troisième île, vivront donc les cinq ex-aventuriers, choisis en fonction de quatre critères : leur palmarès, une compétitivité et un sens de la survie poussés et un esprit de revanche affirmé. Ces cinq "kohlanteurs" devront s’affronter à deux reprises au début de l’aventure. Deux d’entre eux rejoindront alors une de deux équipes d’anonymes. Et le perdant sera éliminé.