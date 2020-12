" Vous en avez tant rêvé. Les voilà!" En ouverture d'émission, Denis Brogniart présente aux trois finalistes de Koh-Lanta: Les 4 Terres, les poteaux qui leur ouvriront peut-être les portes de la victoire. Sac sur le dos, Loïc, Alexandra et Brice se placent chacun sur un poteau, déterminés. " Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez mérité tous les trois", continue l'animateur qui rappelle que l'aventurier qui restera le plus longtemps sur les poteaux gagnera l'épreuve et pourra choisir lequel des deux éliminés l'accompagnera face au jury final.

Après une heure, les trois finalistes doivent faire tomber la partie gauche de leur poteau. Interrogée par Denis Brogniart, Alexandra déclare que tout va bien, qu'elle pense à ses filles, à son conjoint, à sa famille. Une heure plus tard, les aventuriers enlèvent à nouveau une partie du socle en bois, leurs pieds ne se retrouvant plus en équilibre que sur un triangle de 17 centimètres par 10. Après cette deuxième complication, Alexandra tombe.

Assise sur le sable, à l'écart de ses camarades, l'aventurière regarde s'affronter Loïc et Brice, représentants respectifs de l'Est et de l'Ouest. Loïc est le deuxième à tomber, faisant de Brice le gagnant des poteaux. Ce dernier crie de joie. "Il ne pouvait rien m'arriver sur ces poteaux. J'étais en harmonie, j'étais bien. Je me disais que c'était pour ma famille. Je ne pouvais pas lâcher. Faire Koh-Lanta, c'est un rêve mais là, on est au-delà. Le rêve a atteint son paroxysme", déclare Brice. "Je ne sentais plus mes pieds. J'ai eu un moment de déconcentration. Un grand chapeau à Brice. Il le mérite", lance alors Loïc.

Brice décide finalement d'aller en finale avec Alexandra. C'est un choix stratégique, il ne s'en cache pas. "C'est un calcul abstrait et fou, un choix cornélien. Je sais que ça fait de la peine à Loïc et ça me fait de la peine", s'explique Brice. "S'il veut gagner face au jury final, c'est plus compliqué face à Loïc", reconnait Alexandra. De son côté, Loïc est déçu mais comprend tout à fait le choix de Brice. ""Ca marque la fin de ce Koh-lanta. Pour moi, c'est fini. C'est le rêve qui s'écroule. Je pensais qu'il allait me choisir, explique-t-il. Je comprends tout à fait. Il a gagné les poteaux, c'est à son honneur. Je n'ai rien à dire."

Le jury final stupéfait

Quand le jury final voit arriver Lola et Dorian, les deux éliminés de l'épreuve d'orientation, ils ont le sourire. Alix règle ses comptes avec Dorian dont elle n'a pas compris la stratégie. Alors que l'aventurier essaye de se défendre, Hadja le recadre: "Tu te fais passer pour la victime", lance-t-elle. Lola, au contraire, reçoit les félicitations de ses camarades. "Au début, j'aurais pas mis un sou sur toi", dit-elle avant de saluer le "parcours hallucinant" de la jeune nordiste.

En voyant arriver Loïc, éliminé des poteaux, une vague de mécontentements se fait sentir. "Oh non!", lancent, déçus, les anciens aventuriers. "C'était le pire scénario qui pouvait se passer. Brice a gagné et a choisi Alex", dit Bertrand-Kamal, entre tristesse et énervement. "C'est la vie, c'est comme ça", répond Loïc qui, perdant dans Koh-Lanta, aura toutefois gagné le coeur de ses camarades.

L'hommage à Beka : "Je sais que tu es avec nous, là-haut"

Tous les aventuriers du jury final sont invités à rejoindre, un à un, Denis Brogniart sur le plateau de TF1 afin d'assister au dépouillement des votes en direct et sans public à cause du Covid-19. Loïc, foulard vert au biceps et vêtu d'un t-shirt représentant ses 40 jours dans Koh-Lanta, arrive sous les applaudissements de ses camarades. Seul Bertrand-Kamal, décédé à 30 ans, le 9 septembre dernier, des suites d'un cancer du pancréas quelques mois après être rentré du tournage de Koh-Lanta, manque à l'appel. "On pense très fort à lui ce soir. Nous lui dédions toute la saison", lance Denis Brogniart. "On a tellement parlé de cette finale tous les deux. Je sais que tu es avec nous, là haut." Une chaise vide portant son foulard se trouve parmi celles des aventuriers. "Bertrand-Kamal, tu es avec nous, dans nos coeurs et pour toujours. Tu as réalisé ton rêve", continue l'animateur avant de lancer un rétrospective.

Annick et Samir, les parents de Bertrand-Kamal, sont venus représenter leur fils sur le plateau de TF1. "Il voulait toujours gagner. C'était un battant et je voudrais profiter de ma présence pour remercier tous les aventuriers. Il nous a tellement parlé de vous", déclare la maman de Beka avant d'également remercier la France entière pour son soutien. Annick dit avoir été "touchée" par "tous les messages d'amour reçus" depuis la disparition de Bertrand-Kamal.

Hadja, ancienne co-équipière de Bertrand-Kamal dans l'équipe de l'Est et des Rouges, prend à son tour la parole: "Beka, dès que je l'ai rencontré, il m'a donné baucoup d'amour, à toute l'équipe des Verts. J'ai perdu mon frère aussi, il y'a un an et demi", explique l'aventurière au caractère fort. "Avec Betrand-Kamal, ça a tout de suite matché. Je lui disais que j'avais trouvé un nouveau frère. J'ai passé une très belle aventure grâce à lui. Même après, on est resté très soudés."

Denis Brogniart a profité de cette finale pour lancer le fonds "Pour Bertrand-Kamal", destiné à faire avancer la recherche pour lutter contre le cancer du pancréas. Les aventuriers ont été les premiers à y remettre un chèque d'une valeur de 1.120 euros.

L'hommage à Bertrand-Kamal se termine par la remise du totem de la saison aux parents de l'aventurier disparu qui a marqué cette édition de Koh-Lanta.

Le face-à-face est serré. Après le dépouillement des 12 bulletins de vote, le nom du gagnant est connu. Avec 7 votes (Alix, Lola, Jody, Loïc, Bertrand-Kamal, Angélique et Laurent), contre 5 (Hadja, Dorian, Fabrice, Ava et Joaquina) c'est Alexandra, aventurière originaire de l'Est, qui gagne l'aventure. "Je suis super émue. En participant à Koh-Lanta, je voulais montrer qu'avec de la détermination, on pouvait réaliser ses rêves. Je voulais le montrer à mes filles. Je pense que j'y suis arrivée", déclare la gagnante de la saison. Brice, finaliste malchanceux, n'a quant à lui pas pris la parole suite à sa défaite. Avant le dépouillement, il a toutefois annoncé qu'il allait être papa pour la première fois à la mi-décembre. Avec la victoire d'Alexandra, c'est l'Est tout entier qui gagne Koh-Lanta: Les 4 Terres.

Denis Brogniart donne le mot de la fin en annonçant que la prochaine saison de Koh-Lanta se déroulera en Polynésie française.