On se souviendra longtemps de cette 20e saison de Koh Lanta, intitulé All Stars. Pas forcément pour les bonnes raisons. S'il y eut quelques moments hallucinants - que l'on doit presque tous à Ugo - la fin de l'aventure a été marquée par des histoires de tricheries qui ne font pas vraiment honneurs aux "légendes" réunies dans les îles de Polynésie. Après l'affaire qui a mis en cause Teheiura - lequel avait reçu de la nourriture de pêcheurs, qui passaient au large de l'île - ce sont de nouvelles révélations qui ont fait dégringoler les "stars" dans l'estime des téléspectateurs. Ils seraient plusieurs (filles et garçons) à avoir, après les conseils, pris la tangente et être aller faire de copieux dîners avec des locaux, non loin d'un resort où loge une partie de l'équipe de production. Des photos auraient même été prises, qui attesteraient de leur présence bien loin de leur feu de camp... Une enquête a été diligentée par ALP Production et, à quelques heures de la grande finale en direct, il se murmure toujours qu'elle pourrait, tout simplement, ne pas avoir lieu.

Candidate emblématique de cette saison, Coumba n'a pas hésité à mettre son grain de sel dans l'affaire, en répondant aux questions des internautes, via son compte Instagram. "C’est forcément un candidat qui a dénoncé la tricherie parce que c’est quelque chose qui s’est passé là-bas", a-t-elle notamment lâché, confirmant, sans le faire ouvertement, que certains avaient profité des tables ouvertes de locaux. Toutefois, elle précise que Teheuira ne serait pas dans la combine. "Quand il a appelé les bateaux deux ou trois fois pour manger, il a écopé de sa sanction et il l’a acceptée en se dénonçant lui-même. Mais l’histoire de la bouffe d’après-conseil, il n’était pas concerné." "Bouffe de l'après-conseil" il y aurait donc bien eu...

Mais là encore, Coumba fait un pas en arrière après avoir dégoupillé sa grenade. Pour moi manger, ce n’est pas tricher. C’est un besoin primaire de l’être humain. On va chercher, c’est normal. Ils ont cherché et ils ont trouvé, la production n’avait qu’à mieux les surveiller. Ceux qui sont dans les derniers de l’aventure ont tous mangé, sauf Ugo", ajoute-t-elle. Dimanche soir, Coumba prétendait ne pas être sûre de participer à la finale en direct, pour la bonne raison qu'elle n'est pas obligée de le faire. "Est-ce que je serai mardi soir à la finale de “Koh-Lanta”? Seul Dieu sait… Ce n’est pas forcé. J'estime qu’il y a beaucoup plus de contraintes que d’avantages pour moi de m’y rendre. Donc ce n’est pas sûr que j’y aille. Cela dépendra de mon humeur mardi matin."

Notons encore que selon nos confrères du journal L'équipe, l'émission pourrait être enregistrée durant la journée et diffusée en différé ce soir. Avec un gagnant de 100.000 euros au bout du compte? Cela dépendra de l'enquête en cours. Verdict ce soir, sur TF1.