Hier soir, Vincent s'est une nouvelle fois fait remarquer dans Koh-Lanta. Alors que ses ses anciens camarades jaunes ont tenté de le persuader qu'il fallait faire en sorte d'éjecter le binôme rouge Laure-Maxine, il a fait part de sa désapprobation de manière très originale face caméra. "I don't want this", autrement dit "je ne veux pas de ça", a-t-il lancé sur un ton déterminé.

Il n'en fallait pas plus pour que la toile s'emballe. Sa punchline a très vite été parodiée, que cela soit par Tinder, So Foot, ou encore par d’anciens candidats comme Alban. Si le résultat est très amusant, les internautes ont néanmoins salué son vote lors du conseil. De fait, il a souhaité rester fidèle à sa position et n'a pas voté contre contre Laure, à qui il avait promis de tout faire pour qu'elle reste le plus longtemps dans le jeu, mais bien contre Shanice. Le camp réunifié est donc désormais composé de cinq ex-rouges et cinq ex-jaunes, avec Vincent entre les deux.