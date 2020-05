Régis (-17kg) et Moussa (-16kg) sont les candidats qui ont le plus maigri au cours du jeu.

A cause d'un régime forcé, fait de noix de coco, de manioc et de quelques grains de riz, les aventuriers de Koh-Lanta sont mis à rude épreuve lors de leur aventure. Quelle que soit la durée de leur passage dans le jeu de TF1, tous perdent logiquement beaucoup de poids. Il n'y a qu'à comparer les images des premiers épisodes avec les derniers, lorsque le corps est marqué par des journées éprouvantes, pour constater la différence.

Le Figaro a justement révélé combien de kilos avaient perdu les sept derniers candidats encore en lice. On apprend ainsi que Claude et Inès ont tous les deux perdus 7 kilos. Alexandra en a perdu 10, Naoil 11 et Eric 12. Mais ce sont Moussa et Régis qui ont le plus "fondu" au cours de leur aventure. Moussa affichait 16 kilos de moins sur la balance, tandis que Régis est même grimpé jusqu'à 17, record de la saison !

Encore au régime après le jeu

ALP, la société qui produit Koh-Lanta, a d'ailleurs précisé que les aventuriers devaient continuer à suivre un régime strict à l'issue de leur élimination. Avec des repas équilibrés et en petites quantités pour "réhabituer l'estomac", et au moins 1,5 litre d'eau par jour. Le tout, en mangeant doucement et en mâchant bien. Pas question donc, de s'enfiler une côte de boeuf d'un kilo dès la fin du conseil...