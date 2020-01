Denis Brogniart a officialisé la date de lancement de Koh Lanta: l'île des héros. Ce sera le vendredi 21 février.

L'émission de TF1 revient donc dans un peu moins d'un mois, quasiment un an après la dernière saison. Comme annoncé, 19 aventuriers y participeront parmi lesquels on retrouve cinq anciens (Teheiura, Moussa, Clément, Sara et Jessica). Comme lors des dernières éditions, l'émission sera tournée aux îles Fidji.

TF1 a également dévoilé l'identité des 14 nouveaux aventuriers. Il y aura un Belge parmi eux. Pholien, kiné de 29 ans, est un ancien nageur de haut niveau d'origine liégeoise. Parviendra-t-il à marcher sur les pas de Maud, gagnante belge de la dernière édition ?