Avec 40 participations et 309.000 euros de gains, Kristofer fait partie des candidats belges les plus marquants de N'oubliez pas les paroles. Eliminé du jeu de Nagui mardi dernier, le Liégeois de 24 ans se positionne en septième position du classement des 32 plus grands Maestros de l'émission. Cerise sur le gâteau, il participera à la tournée N'oubliez pas les paroles qui passera par Forest National.





Invité au 8/9 de VivaCité ce mardi matin, le jeune homme avoue ne pas encore réaliser ce qui lui arrive. "Beaucoup de choses se passent en même temps", dit-il avant d'ajouter ne pas avoir encore reçu l'argent gagné dans l'émission. "Tous les jours je suis sur mon appli bancaire! (rires)"





Etudiant en dernière année de droit, Kristofer tient à obtenir son diplôme mais n'a pas l'intention de continuer sur cette voie. Comme expliqué dans une interview accordée à La Dernière Heure, il ambitionne de travailler dans les médias, un domaine qu'il ne connait pas du tout mais qu'il souhaite découvrir davantage. Dans N'oubliez pas les paroles, le jeune homme avait pu se frotter à la présentation à la place de Nagui le temps d'une dizaine de minutes. Une expérience qu'il a brièvement réitérée dans On n'est pas des pigeons sur La Une.





Vu l'enthousiasme de son invité, Cyril Detaeye, présentateur du 8/9, a téléphoné en direct à la productrice de l'émission, Marie Iker, pour savoir si Kristofer pouvait être embauché par la RTBF. "Vendu!", lui répond, contre toute attente, la productrice.





"Il y a des gens qui envoient leur CV depuis des années!", lance alors, surpris, Jérôme de Warzée, également présent sur le plateau du 8/9. "Jérôme a attendu 23 ans pour rentrer ici et moi, je suis là en 30 secondes...", rétorque Kristofer avant de donner un conseil au présentateur du Grand Cactus. "Tu devrais participer à N'oubliez pas les paroles! Ca ouvre de bonnes portes."





Kristofer est donc engagé par la RTBF. Ses camarades de plateau lui souhaitent la "bienvenue dans l'équipe!"