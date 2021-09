Cette formation des apprentis et cuisiniers amateurs par Philippe Etchebest est la nouveauté de la saison 7 d’Objectif Top Chef.

Cette Académie sera un vrai pont pour intégrer Top che f , confie Philippe Etchebest lors d’une visioconférence consacrée à la saison 7 d’Objectif Top Chef diffusée le 20/09 sur M6 et dans la foulée sur RTL-TVi. Cela me permet en tout cas de mieux préparer les candidats à faire face aux épreuves qu’ils vont rencontrer dans Top Chef. C’est un vrai camp d’entraînement !"

Sur les 108 candidats, seuls 9 ont intégré l’académie. Ils se sont retrouvés 24 heures sur 24 ensemble. "On les a prévenus que cela allait être dur ! insiste le chef bordelais. Mais c’est le seul moyen aujourd’hui, même si on a à chaque fois de bons candidats dans l’émission, d’éviter un trop gros décalage avec Top Chef." Et de préciser que "cette année, j’essaye de me donner toutes les chances pour faire gagner le candidat d’Objectif Top Chef dans Top Chef (le seul à avoir réussi cet exploit est Xavier Koenig, gagnant de la saison 1 d’Objectif Top Chef puis la saison 6 de Top Chef, NdlR). C’est le but du jeu. Le programme donne aussi un avantage aux candidats d’avoir fait des épreuves comme la boîte noire ou la guerre des terrasses. Mais aussi de rencontrer de très grands chefs (comme Pascal Barbot, Régi s Marcon ou Olivier Bellin lors de cette édition, NdlR) pour que techniquement mais aussi psychologiquement et mentalement, ils soient prêts à intégrer Top Chef".

15 jours de formation