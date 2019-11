Dans un long message sur Instagram, la comédienne de 33 ans a détaillé les violences sexuelles dont elle a été victime.

"Je ne sais pas si je connais une seule femme qui n’ait pas de douloureuses expériences à partager." Dans un message publié sur Instagram, samedi 23 novembre, le jour de la manifestation #NousToutes à Paris contre les violences sexistes et sexuelles, l’actrice Lucie Lucas a témoigné de sa propre expérience. "Merci à toutes les femmes qui ne se taisent plus. Je me rends compte aujourd’hui combien c’est terrifiant de parler même sans donner de noms, de dates ou de lieux. Je n’ai pas le courage de certaines mais je voudrais leur faire part de toute mon admiration et reconnaissance face à leur force immense et bienfaitrice."

Star de la série Clem sur TF1, elle dit avoir été victime de viol, à plusieurs reprises, ainsi que de harcèlement et d’agressions sexuelles, aussi bien dans son enfance qu’à l’âge adulte, jusque dans le milieu de l’audiovisuel. "J’aimais secrètement ce garçon de deux ans de plus que moi", écrit-elle à titre d'exemple. "Mais je n’ai pas aimé qu’il s’en aperçoive et me viole dans sa cave quand je pleurais toutes les larmes de mon corps en disant non."

Elle raconte aussi d'autres sévices. "J'aimais tant ce petit copain mais je n'ai pas aimé qu'il me viole avec la volonté de faire mal et de me punir parce qu'il pensait que je l'avais trompé."

Pour l'actrice, il est grand temps que les choses changent. "Nous demandons le respect, la tranquillité, la vie. Nous voulons vivre dans un monde où nous aimons et respectons les hommes, et jamais ne les craignons. Nous n'acceptons pas la hiérarchisation des sexes ou la violence des gestes et des mots. LA PAIX", conclut-elle.