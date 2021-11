Les grandes affaires criminelles ont toujours passionné le grand public. Il suffit de jeter un coup d’œil sur la littérature qui leur est consacrée et sur les émissions de radio et de télévision qui leur sont dédiées. Le petit écran a un faible pour ces rendez-vous qui drainent de belles audiences. On pense à une émission comme Faites entrer l’accusé et aux documentaires récemment diffusés, que ce soit sur les chaînes classiques ou sur les plateformes de streaming. Il y a eu Grégory sur Netflix, ou encore L’affaire Wesphael : le mystère de la chambre 602 proposé sur la plateforme après l’avoir été sur RTL-TVi.

L’affaire Alexia Daval va également être portée à l’écran. Gaumont a acquis les droits du livre Alexia, notre fille dans lequel les parents de la jeune femme tuée par Jonathan Daval racontent le parcours de leur fille depuis sa rencontre avec son mari jusqu’aux trois années de calvaire qu’ils ont vécu suite à sa mort. Six épisodes de 52 minutes sont annoncés mais aucun nom n’est cité pour la réalisation de la série. Cependant, il se dit que le producteur de télévision Thomas Chagnaud sera de la partie, lui qui cosigne l’ouvrage.

Rappelons que Jonathan Daval a été reconnu coupable du meurtre d’Alexia voici un an et condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Il avait pourtant joué le mari éploré après avoir signalé la disparition de sa femme en 2017. Il a fallu des mois pour qu’il avoue son crime.