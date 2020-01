Déjà adaptée en fiction par Netflix, celle-ci fera l’objet d’une série sur la chaîne française.

Alors que la garde à vue de Murielle Bolle en novembre 1984 vient d’être annulée par la Cour d’appel de Paris et constitue un énième rebondissement dans l’affaire dites du petit Grégory, on apprend que le drame qui a coûté la vie à l’enfant, âgé de 4 ans à l’époque, fera l’objet d’une nouvelle adaptation sur le petit écran. Après une série documentaire intitulée Grégory sur Netflix, c’est au tour de TF1 de s’emparer de ce drame sordide dont les tenants et aboutissants restent flous.

Celle-ci fera l’objet d’une mini-série de six épisodes de 52 minutes faisant partie d’Affaires françaises, une nouvelle collection dédiée aux affaires criminelles, sorte d’American Crime Story, commandée par TF1, indique Télé Loisirs.

Le tournage devrait débuter en février prochain dans les Vosges, lieu du drame. Réalisée par Christophe Lamotte, à qui l’on doit Le Premier Oublié et La Part du soupçon, cette mini-série rassemblera du beau monde. Guillaume de Tonquénec a été choisi pour incarner le gendarme Sesmat, premier enquêteur de l’affaire qui bouleverse la France depuis plus de 35 ans. Blandine Bellavoir (Les Petits Meurtres d’Agatha Christie) et Guillaume Gouix interpréteront, quant à eux, les parents du petit Grégory, Christine et Jean-Marie Vuillemin.