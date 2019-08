Que s’est-il passé le jeudi 31 octobre 2013 dans la chambre 602 de l’hôtel Mondo à Ostende ? Ce jour-là, à 23 h 35, un médecin constate le décès d’une femme. Il s’agit de Véronique Pirotton, l’épouse du député wallon Bernard Wesphael. C’est ce dernier qui a signalé à la réception le suicide de son épouse. Mais très rapidement, le décès est jugé suspect. C’est le début de l’affaire Bernard Wesphael qui va défrayer la chronique jusqu’à l’acquittement - au bénéfice du doute - de ce dernier le 16 octobre 2016.

Cette histoire qui va faire l’objet d’une mini-série se présentera sous la forme d’un docu-fiction, a révélé SudPresse. Le scénario a été imaginé par Pascal Vrebos et Georges Huercano, tous deux de RTL. Il comprend six épisodes de 50 minutes chacun, mélangeant des reconstitutions avec des images d’archives et des témoignages. Toujour selon SudPresse, le tournage doit débuter dans le courant du mois de septembre.

Contacté, Bernard Wesphael a reconnu l’existence du projet et le fait qu’il sera consulté dans le cadre de sa réalisation, mais on n’en saura pas plus. "J’ai décidé de ne pas faire de commentaire sur des gens qui décident de faire une production ou une réalisation sur une affaire existante, a-t-il ajouté. Je m’en tiens à ça comme je l’ai toujours fait."

Il faudra encore un peu de patience avant de pouvoir découvrir le programme. Il ne sera pas disponible sur Netflix avant l’an prochain. Et comme il s’agit d’une production RTL Belgium (lire ci-dessous), il y a fort à parier qu’il sera préalablement diffusé sur RTL-TVi.

© DR



Une première pour RTL Belgium

Jusqu’ici, jamais le groupe privé belge n’avait travaillé avec Netflix, le leader mondial de la diffusion en streaming.

Même si RTL Belgium n’a pas souhaité apporter de commentaires sur les informations diffusées dans la presse à propos du docu-fiction sur l’affaire Wesphael, il apparaît que la collaboration avec Netflix constitue une première. Jamais jusqu’ici, le groupe privé belge ne s’était aventuré de la sorte, au point que les observateurs jugeaient qu’il était sérieusement à la traîne dans le domaine. En tout cas bien en retard sur la RTBF dont plusieurs productions font déjà les beaux jours de la plateforme de diffusion un peu partout dans le monde, à commencer par le succès de La Trêve qui s’est particulièrement bien exportée.

Qu’on ne s’y trompe pas, le docu-fiction imaginé par Pascal Vrebos et Georges Huercano sera bien une réalisation RTL Belgium et non Netflix. C’est la société bruxelloise AT-Prod qui aurait été mandatée pour mener à bien la production. La plateforme de diffusion n’a fait que racheter les droits au terme de négociations qui ont duré une bonne année lit-on dans la dépêche de l’agence Belga. À elle d’exporter ce programme, ce que ne fait pas RTL Belgium.

Il reste à voir si le succès sera au rendez-vous à l’étranger. Car, autant l’affaire Wesphael a été médiatisée chez nous, autant elle pèse peu, pour ne pas dire rien, en dehors de nos frontières. Au contraire des affaires Dutroux ou Fourniret, la presse internationale ne s’est pas ruée en Belgique pour couvrir l’événement. C’est donc un pari risqué que prend RTL qui n’en reste pas moins fidèle à son ADN en proposant un programme de proximité pour les Belges, ce qui est sa marque de fabrique depuis toujours.