Rares sont ceux qui aiment se rendre à l’hôpital. Pourtant, lorsqu’il s’agit de s’y attarder par le biais d’une série télé, ils sont des millions à répondre au rendez-vous. Depuis le carton d’Urgences, qui a révélé un certain Georges Clooney, les séries médicales n’ont cessé de se développer aux États-Unis. Grey’s Anatomy en est à sa 16e saison, Dr House a séduit les téléspectateurs pendant pas moins de 8 saisons tandis que Chicago Med, Good Doctor et New Amsterdam (dont la deuxième saison démarre sur La Deux ce dimanche), encore en production, ne sont pas près de s’arrêter en si bon chemin sur la petite lucarne. Sans oublier le succès de Nip/Tuck qui s’est étalé sur 6 saisons.

En France, aussi, le genre rassemble mais les productions sont plus timides. Au contraire de leurs consœurs américaines, les séries médicales françaises n’ont pas vraiment réussi à trouver leur public. France 2 tente de relancer le genre à la française avec Nina, série portée par Annelise Hesme mais la mayonnaise ne prend qu’à moitié. Celle-ci s’arrêtera cette année après avoir été diffusée pendant six saisons. Fin janvier, c’est la RTBF (puis TF1) qui s’y collera en sortant H24, une série médicale qui suivra le quotidien de quatre infirmières interprétées par Anne Parillaud, Frédérique Bel, Barbara Cabrita et Florence Coste. Un nouveau pari pour le petit écran…

Les séries médicales : les raisons du succès

Mais pourquoi les séries médicales attirent-elles toujours autant de monde devant le petit écran ? On ne parle pas ici d’une recette universelle car chacune d’entre elles s’est choisi un angle différent. C’est plutôt une question de bon équilibre entre différents composants. Tout d’abord, un décor où tous les rebondissements sont possibles. Du Seattle Grace Hospital (devenu Memorial Grey Sloan Hospital) de Grey’s Anatomy au Bonaventure de Good Doctor en passant par le Cook County d’Urgences, ils sont les lieux où toutes les histoires prennent vie.

Le succès passe aussi par ces héros en blouse blanche qui passent leurs journées à traiter les pires et les plus spectaculaires cas de médecine. Une réalité un peu faussée (un seul médecin, aussi grand soit-il, ne rencontre jamais autant de cas spéciaux au cours de sa carrière) mais qui tient en haleine les téléspectateurs et qui a certainement dû réveiller le côté hypocondriaque qui sommeille en certaines personnes.

Enfin, si les productions US ont réussi à perdurer sur le petit écran, c’est également et surtout grâce aux histoires d’amour qui leur donnent du rythme. Sans elles, les séries n’auraient certainement pas eu la même saveur. Grey’s Anatomy n’aurait, sans doute, pas connu le même succès si l’interne Meredith Grey n’était pas tombée dans les bras du charmant docteur Mamour. Urgences, de son côté, aurait certainement barbé les téléspectateurs si le docteur Doug Ross n’avait pas succombé aux charmes de l’infirmière Carol Hathaway…