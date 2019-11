Hey là-bas, ici l’agent Verhaegen" , lançait mardi soir Pablo Andres sur le compte Instagram officiel des Belgium Red Devils. "Ce soir, je prends le contrôle des réseaux sociaux des Diables rouges. Et, vanavond, jongens, we gaan winnen. Alles geven !"

Cioiffé de sa casquette "Security", l’humorste belge - proche des Diables depuis le dernier Mondial - était dans les coulisses du match disputé mardi soir contre Chypre au stade Roi Baudouin. En néerlandais et français, il a fait le show sur leurs réseaux sociaux. Dans le vestiaire, à l’échauffement, sur la pelouse ou dans les gradins en faisant de la trompette avec son micro, Pablo Andres a taquiné nos joueurs et même le coach Martinez. "On a encore mangé une paëlla l’autre jour ensemble."

En fan hystérique, il a aussi commenté le score de la rencontre après… avoir pris les présences au sein de l’équipe nationale : "Tu fais quoi Eden Hazard ? ‘Ben je mange un hamburger…’"

D’autres vidéos à venir