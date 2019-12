Ce mardi soir, Sara de Paduwa rentrera pour la 7e fois dans le cube de Viva for Life.

Je suis encore plus motivée que jamais !" C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Sara de Paduwa se prépare à rentrer pour la septième fois dans le cube de Viva for Life, ce mardi soir à Tournai. En compagnie d’Adrien Devyver et Ophélie Fontana, l’animatrice du 6-8 tentera de relever à nouveau plusieurs défis, dont celui de rester six jours et six nuits sans manger de nourriture solide - pour venir en aide aux enfants vivant sous le seuil de pauvreté en Belgique francophone.

"J’aimerais que l’on franchisse le cap des 5 millions car l’année dernière on y était presque, espère Sara de Paduwa qui trouve les Belges de plus en plus généreux au fil des éditions de la grande action de solidarité. "Lors de Viva for Life, on retrouve un certain vivre-ensemble. Il y a un côté généreux et solidaire qui fait du bien à tout le monde."

Comment vous préparez-vous à Viva for Life ? Avec les années, avez-vous acquis des rituels ?

"Non, on ne sait pas vraiment se préparer à une expérience comme celle-là. Dimanche, j’ai bien profité de mes enfants en allant faire une balade à vélo avec eux. J’ai essayé d’écourter mes répétitions pour passer ma dernière soirée avec eux. C’est important pour moi et pour eux."

Avez-vous redécouvert vos collègues Adrien Devyver et Ophélie Fontana lors de cette expérience ?

"Je les ai découverts tout court. Avec Adrien et Ophélie, on se croise tout le temps dans les couloirs de la RTBF mais sans vraiment se parler. On n’a pas tous les mêmes horaires, ni les mêmes lieux de tournage. Faire VFL avec eux m’a fait prendre conscience qu’on est vraiment sur la même longueur d’onde tous les trois. On est très complémentaires."

Qu’avez-vous prévu pour les fêtes ?

"Ma vie est planifiée toute l’année. J’aimerais donc ne rien avoir de prévu. Je veux profiter de ma famille un maximum."

Quel bilan dressez-vous de cette année 2019 ?

"C’était une année géniale. J’ai eu beaucoup de chance de présenter Les Associés même si l’émission s’arrête faute de moyens. Cette expérience m’a beaucoup appris. La chaîne m’a fait savoir qu’elle voulait toujours travailler avec moi donc je dirais que j’arrête Les Associés pour mieux revenir."

Cet arrêt veut-il dire que l’on va vous voir davantage dans le 6-8 ?

"Oui, ça, c’est la bonne nouvelle ! Je serai plus régulière. Je vais retrouver mon bébé que j’avais un peu trop délaissé."