La nouvelle saison de L’amour est dans le pré proposée sur RTL-TVI démarre fort. Le premier épisode diffusé dimanche soir a donné lieu à une situation inédite. Valentine, agricultrice de Genappe, n’a pas trouvé de prétendant à son goût ou intéressant.

Pourtant, elle était courtisée. Ce sont près de 120 courriers qui lui sont parvenus. Mais aucun n’a retenu son attention. Lorsque Sandrine Dans lui demande si elle a pris connaissance de toutes les lettres et si des coups de cœur s’en dégagent, on perçoit immédiatement tout l’embarras de la jeune femme. “J’ai fait un tas de non et… je n’ai pas encore de oui.” Sa crainte : la timidité affichée par ceux qui lui ont écrit. Elle confesse qu’avec son fort caractère, elle a peur de “bouffer le garçon”.

Et lorsque l’animatrice vient nuancer le jugement en soulignant que de la timidité en société n’est pas forcément synonyme de timidité dans un couple, Valentine fond en larmes.

Parmi les profils devant elle, l’agricultrice de Genappe, en a bien reconnu deux mais elle leur a tout de suite fermé la porte. Une connaissance de l’internat. “Si à l’époque c’est déjà ‘non’pourquoi aujourd’hui ce serait ‘oui’?”, dit-elle. Sandrine Dans aura beau lui expliquer qu’avec le temps les choses changent, que les personnes évoluent, mûrissent, la candidate ne semble pas pour autant convaincue.

Elle ne semble pas plus emballée lorsqu’elle découvre une autre connaissance parmi les prétendants. Même sans nom et sans photo, elle dit parfaitement savoir de qui il s’agit. “Oh purée ! Je ne pensais pas qu’il aurait osé.” elle finira par lui accorder un speed dating.