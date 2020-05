L'Amour est dans le pré de retour: voici le profil des dix nouveaux cœurs à prendre

Sandrine Dans a présenté les différents portraits, ce dimanche sur RTL-TVI.

Cette année encore, Sandrine Dans joue les cupidons sur RTL-TVI. Ce dimanche, l’animatrice est allée à la rencontre de dix agriculteurs qui se lancent à la recherche de l’âme sœur via L’Amour est dans le pré. Parmi eux, une femme de 30 ans, Laurence, et neuf hommes âgés entre 22 et 56 ans. " Comme chaque année, le casting est excellent et diversifié ", déclare la confidente de ces cœurs à prendre qui ne rêvent que d’une chose : trouver chaussure à leur pied.

Surnomm é " l e c ow-boy " , Claude, Florennois de 56 ans, est le premier agriculteur à se présenter. Ce propriétaire de chevaux, charmeur et blagueur, espère trouver une femme avec qui "s’épanouir".

Pierre-Henri, agriculteur et producteur d’engrais biologique de 29 ans travaille dans la ferme familiale à Sombreffe. S’il est plutôt extraverti en général, quand il s’agit de sentiments, celui qui attend "l’étincelle" ne peut cacher sa timidité.

Âgé de 22 ans, Dennis est le plus jeune agriculteur de l’émission, toutes saisons confondues. Originaire de Pont-à-celles, ce producteur de fromages, très mature pour son âge, semble avoir une sensibilité qui devrait toucher les téléspectateurs et, peut-être, ses futures prétendantes.

Gérant d’une ferme laitière à Verlaine, Rudy, 45 ans, cherche une femme "calme, qui aime la vie simple et qui retransmet sa bonne humeur". Fonder une famille ? Il en rêve !

Originaire de Celles, Valentin, 29 ans, est "le grand timide de la saison". Celui qui travaille dans la ferme laitière familiale adorerait avoir des enfants. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles il a quitté son ancienne petite amie.

Premier horticulteur de L’Amour est dans le pré, Eric, originaire d’Anhée, est un père célibataire de 49 ans qui, en tant que véritable globe-trotteur, rêve de pouvoir faire le tour du monde avec l’élue de son cœur.

Simon, Bastognard de 34 ans, a demandé conseil à des anciens participants avant d’envoyer sa candidature. Papa d’un petit garçon, celui qui travaille dans la ferme d’un ami espère retrouver l’amour après la fin d’une longue relation.

Passionné d’agriculture, Laurent, 47 ans et originaire Hennuyères, s’est lancé dans la culture du safran. Le seul ingrédient qui lui manque désormais dans sa vie ? Une femme !

C’est grâce aux conseils d’anciens participants de l’émission que François s’est décidé à s’inscrire à L’Amour est dans le pré. Vainqueur de nombreux concours grâce à ses vaches, l’homme de 35 ans originaire de Quévy ne cherche pas une "Miss Belgique" mais une "femme simple" avec qui partager sa vie.