En Belgique, les agriculteurs et agricultrices sont en train de sélectionner les candidates avec qui ils vont passer l'aventure. Alors qu'en France, le choix du dernier ou de la dernière prétendant(e) a déjà été fait.

Du moins pour Hervé. Ce dernier, qui est en couple avec Stéphanie, a passé sa première nuit d'amour avec sa dulcinée.

Dans l'épisode diffusé ce lundi 1er novembre, ils ont d'ailleurs raconté cette première expérience.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils garderont un excellent souvenir de cette première nuit... assez coquine si on écoute leur débriefing le lendemain matin !

"La page n’est plus blanche", lance Hervé, agriculteur originaire de Picardie, qui n'avait jamais connu d'aventure sexuelle auparavant avant de détailler. "La nuit a été excellente, elle a révélé les sentiments qui sont nés entre moi et Stéphanie. Donc voilà, c'est arrivé ! Ce n'est pas facile de raconter. Tout en restant discret aussi".

"On a passé une belle nuit. On va dire que c’était intense", surenchérissait Stéphanie.

Avant qu'Hervé n'assure avoir été très bon. Des propos que sa nouvelle chère et tendre confirmait. "Plus que je ne l'imaginais. Je me disais que ça allait être rapide. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas du tout une déception. Je lui ai dit : 'Tu vas m’user, j’en peux plus !'", a-t-elle raconté.

Finalement, les tourtereaux ont passé une nuit qu'ils ne sont pas prêts d'oublier, lui qui assurait "ne plus être la même personne", alors qu'elle confiait "ne jamais avoir été aussi heureuse".