Sandrine Dans a dû appliquer les mesures de sécurité sur le tournage de L’Amour est dans le pré.

En plusieurs années de présentation de L’Amour est dans le pré, Sandrine Dans n’avait jamais connu pareille situation. À cause du Covid-19, l’ensemble du tournage de l’émission a, sans surprise, été bousculé. “On ne pouvait pas rassembler autant de personnes qu’à l’accoutumée. Du coup, on a dû prévoir plusieurs jours de tournage en plus. Le planning était chargé”, explique l’animatrice qui ajoute avoir scrupuleusement suivi les mesures sanitaires en vigueur.

“Toute l’équipe était masquée et moi, je remettais mon masque quand les caméras ne tournaient pas. On a également respecté la distanciation sociale. Moi qui suis d’habitude très tactile, je n’ai pas pu serrer les fermiers dans mes bras. J’ai dû me brider à ce niveau-là.”