La onzième saison de L’Amour est dans le pré s’est clôturée, ce mardi soir, sur RTL-TVI.

Après s’être offert des vacances en couple, les agriculteurs de L’Amour est dans le pré sont de retour chez eux. Pour certains, l’étape du voyage à l’étranger n’était que pur bonheur. Pour d’autres, il a permis de faire le point.

Fous amoureux, Charlotte et Cédric ne se lâchent plus. Comme les autres participants de cette 11e saison, ces derniers ont été invités à rejoindre Sandrine Dans dans un magnifique gîte situé à Vresse-sur-Semois afin de partager leurs aventures.

C’est à cet endroit qu’ils ont retrouvé Alain et Martine, couple également formé grâce à l’émission. "J’ai demandé à Martine de venir vivre avec moi", explique Alain à l’animatrice, surprise par cette bonne nouvelle. Il faut dire qu‘entre les deux tourtereaux, le bon feeling était bien présent depuis le début.

Alors qu’Anne-Pascale, seule agricultrice de la saison, se rend au gîte avec Serge, le prétendant qui a fait de l’équitation pour la séduire et qui est finalement arrivé à ses fins, Stéphane arrive main dans la main avec Isaline, celle pour qui les larmes ont coulé lors de l’ouverture des lettres.

Des déceptions

Entre David et Diane, ça n’a malheureusement pas matché. " On était trop différents ", confie l’agriculteur luxembourgeois. Même topo pour Jonathan et Félicia pour qui les vacances en amoureux se sont soldées par une séparation.

De leur côté, François, premier candidat en chaise roulante de L’Amour est dans le pré, et Otilie ont décidé de rester bons amis.