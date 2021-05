Cette saison encore, les profils de L’Amour est dans le pré sont très variés.

Fabian et Florent - 24 ans

Pour la première fois depuis le début de l'émission, des jumeaux font partie des fermiers. Célibataires en même temps, Fabian et Florent, éleveurs de 24 ans originaires du Brabant wallon, cherchent tous les deux leur moitié. Ils ne risquent toutefois pas de tomber sous le charme des mêmes prétendantes. "Florent aime les brunes et moi plutôt les blondes, confie Fabian.

Jean-François - 50 ans

Maraîcher bio originaire du Hainaut, Jean-François est l’heureux papa de quatre enfants qui illuminent ses journées. Il se décrit comme un homme romantique, qui aime voyager, rigoler, faire des surprises et qui rêve de vivre une grande histoire.

Valentine - 30 ans

Véritable "rayon de soleil" comme la surnomme Sandrine Dans, Valentine est la seule fermière de la saison. Productrice de lait et de glace dans le Brabant wallon, cette jeune femme cherche une personne gentille qui puisse comprendre son métier prenant.

Jean - 34 ans

Entrepreneur agricole liégeois au parcours impressionnant, Jean est passionné par son travail. Très attentionné et romantique, l’homme trouve qu’il est temps pour lui de trouver une femme avec qui partager sa vie et qui n’hésite pas à lui dire de "ralentir le rythme".

Nicolas - 38 ans

Français d’origine, Nicolas est arrivé en Belgique, et plus particulièrement à La Roche en Ardennes, dans le Luxembourg, il y a quelques années, pour élever des chevaux de sport. Si son métier lui prend beaucoup de temps, le jeune homme aimerait trouver celui avec qui partager sa vie. "Un homme gentil, honnête et qui assume son homosexualité", dit-il à Sandrine Dans.

Grégory - 45 ans

La bonne humeur communicative de Grégory n’a laissé personne indifférent. Ce gérant d’une ferme laitière près de Perwez cherche la femme de sa vie, une personne avec qui il pourra partager des plaisirs simples comme déguster un bon repas en tête à tête.

Cédric - 37 ans

Victime d’un gros chagrin d’amour, Cédric est resté célibataire pendant de nombreuses années. Malgré tout, l’éleveur de bêtes originaire du Hainaut croit toujours au grand amour.

Bjorn - 32 ans

Originaire de Durbuy, le touchant Bjorn a souvent vu les portes se fermer à cause de ses difficultés à lire et à écrire. " Quand je dis que je ne sais pas bien lire et écrire, les femmes partent ", explique ce fermier laitier au grand cœur qui aimerait trouver une femme qui le comprend et accepte ses défauts, dit-il.

Alain - 55 ans

Pour la première fois dans L’Amour est dans un pré, un papy fait partie des agriculteurs. Fermier laitier dans la Province de Liège, Alain cherche quelqu’un qui, comme lui, a la joie de vivre. "Venez découvrir le personnage !" , lance-t-il à ses futures prétendantes.

Pour écrire aux célibataires de cette saison : L’amour est dans le pré, Avenue Jacques Georgin 2, 1 030 Schaerbeek. Courriel : amour@rtl.be.