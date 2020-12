Comme chaque année, dix agriculteurs ont tenté de trouver l'amour en participant à l'émission présentée par Sandrine Dans. Dans le lot, Simon, originaire de Bertogne, qui à l'approche de la fin de l'aventure, devra bientôt choisir entre ses deux prétendantes: Elodie et Romina. Mais il semblerait qu'il ait déjà sa petite idée sur le sujet, puisqu'hier soir les téléspectateurs ont pu s'apercevoir que la magie opérait entre l'agriculteur et la Liégeoise Elodie. Simon avait invité les deux femmes au restaurant pour clôturer en beauté leur séjour à la ferme, et le repas a été quelque peu embarrassant pour Romina, qui était clairement la troisième roues du carrosse.

A peine installée, Romina a voulu savoir quel était le meilleur souvenir que Simon gardait en mémoire durant le séjour. L'agriculteur n'a pas vraiment répondu à la question mais a vite retourné cette dernière à Elodie. "Tantôt, c'était gai. Il n'y avait rien qui nous empêchait de parler", lui-at-elle répondu, créant de la sorte un certain malaise. En effet, la Liégeoise faisait référence au moment qu'ils ont passé en tête à tête un peu plus tôt dans la journée et durant lequel ils se sont avoués avoir ressenti quelque chose lorsqu'ils se sont touchés la main la veille.

Romina n'était bien entendu pas au courant de cette confidence, et le repas a donc pris une drôle de tournure. Simon a tenté de faire disparaitre ce malaise en proposant de profiter du repas sans penser à l'avenir, mais trop tard pour Romina dont le visage était beaucoup moins enjoué. Elle lui a donc demandé s'il avait déjà une idée de son choix final, ce à quoi il a répondu à l'affirmative, en ayant beaucoup de mal à cacher son attirance pour Elodie. Un moment quelque peu gênant donc...