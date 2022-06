Candidate emblématique de Koh-Lanta : Le Totem maudit, Ambre vit plutôt bien son aventure depuis la réunification. " Mon objectif en arrivant dans Koh-Lanta, c’était de ne pas partir en premier. Il est donc atteint pour ma part. Depuis la réunification, je me sens de mieux en mieux. On crée plus de liens avec les candidats. L’aventure prend un nouveau tournant ", explique la cavalière de 27 ans qui ajoute avoir eu la "chance d’être du côté des Rouges" . " On était plus nombreux, on a donc eu cet effet ‘bloc’. Je n’ai pas ressenti que c’était chacun pour soi. C’est perso sur les épreuves mais une fois de retour sur le camp, on ne ressent plus ça. "